Nuovi Distretti del commercio, un milione a 38 comuni torinesi

Oltre un milione di euro per 38 comuni del Torinese a sostegno dell'istituzione dei nuovi 20 Distretti del Commercio per il 2024-25 appena riconosciuti a livello regionale. Di questi, 9 Duc (distretti urbani del commercio) con 31 Comuni coinvolti sono stati costituiti in partenariato con Ascom Confcommercio Torino e provincia e con questa nuova assegnazione di fondi, i Duc piemontesi raggiungono la cifra di oltre 180 enti. "Questa nuova stagione di fondi destinati ai Duc conferma la validità e la lungimiranza dello strumento regionale - sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -. Grazie a questi fondi, i Comuni possono rilanciare le proprie aree urbane, riqualificare spazi pubblici e storici e promuovere servizi innovativi che migliorano la vivibilità. Negli anni - aggiunge Coppa -, abbiamo visto come questo strumento sia stato capace di generare impatti positivi tangibili: a Torino, ad esempio, abbiamo sostenuto l'istituzione di un Duc che ha coinvolto il centro cittadino, ma non ci siamo fermati. Con questa nuova tranche di finanziamenti, abbiamo esteso il modello a nuove zone sia in città, sia in provincia".