Molinette, un lustro per il commissario.

Mandato record (sulla carta) per Schael

Il "tedesco" potrebbe restare alla Città della Salute per i prossimi cinque anni. Per il manager non gradito all'Università una missione che prevede anche la preparazione al "trasloco" nel futuro Parco della Salute. Il suo insediamento non oltre marzo

Si insedierà, probabilmente, qualche settimana dopo gli altri, ma il suo mandato da commissario alla Città della Salute potrebbe addirittura oltrepassare l’attuale legislatura regionale. La delibera con cui oggi la giunta regionale ha nominato Thomas Schael al vertice della più grande azienda ospedaliera del Piemonte, infatti, prevede di che l’incarico commissariale del “tedesco” attualmente al vertice dell’Asl di Chieti, decorra da non oltre il primo marzo 2025, per la durata di cinque anni e comunque entro e non oltre la nomina del nuovo direttore generale.

Un mandato così lungo, ovviamente sempre in teoria viste le possibili soluzioni che potrebbero intervenire in corso, non si ricorda nella sanità piemontese e rappresenta un ulteriore elemento di novità e se si vuole di rottura degli schemi che accompagna la scelta dell’assessore Federico Riboldi, sostenuta dal governatore Alberto Cirio, ma palesemente non condivisa dal mondo accademico torinese. Proprio le riserve dell’Università, sostanziatesi nella mancata intesa dei vertici dell’ateneo sull’indicazione del manager nato nel 1962 a Klagebach in nord Renania e conosciuto in Piemonte per il suo ruolo di esperto inviato da Agenas nel corso del lungo piano di rientro, hanno portato la Regione a superare l’ostacolo con il ricorso al commissariamento. Un ruolo quello affidato a Schael che, contrariamente a non poche attese e altrettante previsioni, risulta non solo per nulla breve, ma addirittura sulla carta più lungo di due anni rispetto ai mandati dei direttori generali.

La decisione di fissare a cinque anni la missione sarebbe motivata, tra l’altro, dalla necessità di predisporre l’enorme azienda ospedaliera al passaggio verso il futuro Parco della Salute, meta ambiziosa e certamente più lontana rispetto agli altri obiettivi assegnati al commissario sul fronte dei conti, dell’organizzazione e della gestione di aspetti importanti per le ricadute sui pazienti e sui tempi di attesa, come il bilanciamento tra prestazioni istituzionali e attività in regime di intramoenia.

Interventi nell’immediato o comunque nel breve periodo, ma anche una proiezione verso il futuro grande polo sanitario torinese, avrebbero insomma indotto la Regione a spostare non poco in avanti il limite temporale del mandato a Schael. Il quale parrebbe dover arrivare in corso Bramante non nei primi giorni dell’anno, ma alcune settimane più tardi, dopo aver passato le consegne al suo successore alla guida dell’Asl abruzzese.