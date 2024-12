PALAZZI ROMANI

Carbone nella calza dei contribuenti

Dopo le dimissioni di Ruffini, aspirante levatore del "Centro", il suo vicario prende le redini dell'Agenzia delle Entrate. Era il candidato preferito dal Mef, soprattutto dal fratello d'Italia, il viceministro Leo. A lui si deve l'invenzione del Modello Unico

Il Consiglio dei ministri ha avviato l’iter per la nomina di Vincenzo Carbone come direttore dell’Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza del mandato Ernesto Maria Ruffini, che sarà a gennaio 2026, dimessosi dopo le polemiche su una sua (per ora) presunta discesa in politica. Era il candidato preferito dal Mef, in particolare dal vicemistro Maurizio Leo (FdI), che così ha avuto la meglio sul pretendente Roberto Alesse, consigliere delle Dogane. Classe 1963, originario di Palma Campania, Carbone è entrato nell’Amministrazione finanziaria nel 1990 dopo la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Nel 1999 vince il concorso per 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze e dai primi anni 2000, a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali, ricopre numerosi incarichi dirigenziali in Agenzia delle Entrate, sia a livello centrale sia regionale.

In particolare, dal 2005 Carbone ha guidato l’ufficio Contenzioso tributario presso la Direzione centrale Normativa e Contenzioso dove successivamente ha assunto anche l’incarico di capo ufficio Registro. Dal 2006 è a capo dell’ufficio Analisi e ricerca presso la direzione regionale della Campania; dal 2009 e fino al 2014 svolge il ruolo di capo ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria presso la Direzione regionale del Lazio. Successivamente, dal 2014, passa al timone delle Direzioni provinciali I e II di Roma. Il primo incarico di vertice, come direttore centrale Grandi contribuenti e internazionale, arriva nel 2020. Segue, nel 2022, la nomina a direttore centrale Grandi contribuenti e internazionale con funzioni di capo divisione Contribuenti aggiunto. Commendatore al merito della Repubblica italiana, nel luglio 2023 a Carbone viene attribuito un nuovo incarico di vertice per il coordinamento delle attività finalizzate all’attuazione della Riforma fiscale. Nel febbraio 2024 ha assunto il ruolo di Vicedirettore capo divisione Contribuenti dell’Agenzia e da ottobre 2024 è Direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate.