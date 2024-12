Peste suina, 4 nuovi casi in Piemonte e Liguria

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha accertato 4 nuovi casi di Peste suina africana, nei cinghiali, due in Piemonte - a Cassinelle e Ovada, nell'Alessandrino - due in Liguria - a Montoggio e Sestri Levante. Il totale delle positività riscontrate in tre anni sale a 1.713 casi di cui 1.042 in Liguria e 671 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. Rimane stabile a 167 il numero dei Comuni in Piemonte e Liguria in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.