PALAZZI ROMANI

Delmastro nega dissidi ma Russo

dopo la testimonianza lascia il Dap

Il sottosegretario alla Giustizia contesta i retroscena che legano le dimissioni dell'ormai ex capo dell'Amministrazione carceraria alle tensioni nate dopo che al processo sul caso Cospito ha confermato la natura riservata delle informazioni rivelate a Donzelli

“Nessun clima teso, nessun problema con Giovanni Russo” Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro smentisce le ricostruzioni che ipotizzano forti frizioni con l’ormai ex capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), dimessosi venerdì scorso. In verità, negli ambienti di via Arenula si sussurra che Russo avrebbe maturato la decisione di lasciare il suo incarico, assunto meno di due anni fa, proprio per i rapporti con l’esponente di Fratelli d’Italia, diventati piuttosto tesi dopo la sua testimonianza nel processo che vede Delmastro imputato per rivelazione di segreto d’ufficio, nell’ambito della vicenda legata all’anarchico Alfredo Cospito.

Russo, infatti, aveva dichiarato in aula che i documenti del Gruppo operativo mobile e del Nic inviati a Delmastro erano “a limitata divulgazione” e che, pertanto, non avrebbero dovuto uscire dall’amministrazione, né finire nelle mani del deputato Giovanni Donzelli, il quale poi ne aveva divulgato il contenuto alla Camera per attaccare i parlamentari del Pd. Secondo alcune ricostruzioni, questa testimonianza avrebbe creato un clima ostile intorno a Russo, spingendolo a dimettersi. Delmastro ribatte: “Esiste la libertà di informazione, come quella di disinformazione. Ho letto i retroscena su alcuni giornali, ma ribadisco che non sono veri”. Alcune voci interne al Dap riferiscono che il sottosegretario avrebbe ironizzato con alcuni magistrati sulla loro attenzione ai diritti dei detenuti, ma anche questa circostanza è stata smentita da Delmastro: “Non ho mai interloquito con magistrati della Direzione generale dei detenuti, non avendo quella delega. Quando visito il Dap parlo con molte persone, ma non ho mai pronunciato simili affermazioni”. Affermazioni che, peraltro, conoscendo le posizioni del politico biellese – che si vanta di non essersi mai “inginocchiato alla Mecca dei detenuti” o che gioisce nel non far respirare i detenuti – non sembrano affatto inverosimili.

Russo, nominato a capo del Dap l’11 gennaio 2023, lascia ora per un incarico alla Farnesina come consigliere giuridico, posizione che, pur di rilievo, non ha lo stesso prestigio del ruolo di guida del Dipartimento. Al suo posto subentrerà Lina Di Domenico, nipote di Giovanni Falcone, attuale vice del Dap, prima donna alla direzione del Dipartimento, in passato magistrato di Sorveglianza a Novara. Un passaggio di consegne che potrebbe subire ritardi a causa delle festività natalizie. Rimane incerta anche la partecipazione di Russo alla cerimonia dell’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco nel carcere di Rebibbia, prevista per il 26 dicembre.

Sul caso, “Nessuno tocchi Caino” ha espresso rammarico: “Siamo profondamente dispiaciuti per le dimissioni di Giovanni Russo, persona straordinaria, di grande rigore e umanità. Il Dap necessita di una riforma profonda per garantire efficienza costituzionale ed europea. Auguriamo buon lavoro al nuovo presidente”.