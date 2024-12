GLORIE NOSTRANE

Toma di Bra stagionata: Bonino cittadina onoraria

Alla santona radicale verrà conferita l'onorificenza della città natale, da cui è scappata decenni fa per inseguire la ribalta nazionale. Santificata in vita da papa Francesco per Giuliano Ferrara è invece "una cercatrice di cariche meticolosa e fatua"

Bra conferirà la cittadinanza onoraria a Emma Bonino. Il Consiglio comunale della cittadina in provincia di Cuneo, che ha dato i natali alla storica esponente radicale, ha deliberato ieri sera (con 15 voti favorevoli e due astenuti) il conferimento dell’onorificenza, “per il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione. Le sue battaglie per i diritti – si legge nelle motivazioni – sono state significative per i cittadini, italiani e non, dando di conseguenza alla Città di Bra, che le ha dato i natali, lustro e pregio a livello internazionale”.

Eletta al Parlamento italiano per la prima volta nel 1976 e al Parlamento Europeo nel 1979, consigliere comunale a Bra dal 1990 al 1995, Emma Bonino è stata ministro degli Affari Esteri tra il 2013 e il 2014, vicepresidente del Senato e presidente della Commissione per la parità e le pari opportunità nel Senato tra il 2008 e il 2013. È stata anche Ministro per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee (2006-2008) e Commissario Europeo per gli Aiuti Umanitari, la Politica dei Consumatori, la Pesca e la Sicurezza Alimentare, tra il 1994 e il 1999.

Prosegue dunque la “santificazione” in vita di una politica che attraversato oltre mezzo secolo della scena pubblica italiana. E a metterle l’aureola ci ha pensato addirittura papa Francesco che dopo averla definita una “grande italiana” nello scorso novembre si è recato a casa sua con tanto di mazzo di rose e scatola di cioccolatini. Di ben altra opinione è Giuliano Ferrara che in un memorabile articolo descrisse così il “mostro di Cuneo”: “È una intollerante, un’abortista sfegatata e una militante del torto negatore travestita da libertaria, una innamorata di sé dall’insopportabile accento vittimista, una cercatrice di cariche meticolosa e fatua, la complice non candida, ma molto candidata, del peggior Pannella, una pallona gonfiata come poche, un ufficio stampa ambulante, un disastro di donna en colère e di personalità pubblica”.