TI PRESENTO I MIEI

Cenone indigesto a base di politica. Ecco come zittire parenti borbottoni

A colpi di ironia Pd e FdI si sfidano alla vigilia di Natale. Due manuali con suggerimenti per controbattere a zii, cugini e nipoti durante le discussioni a tavola. Piatto forte della Schlein sanità e diritti. Meloni sforna i risultati del governo e l'occupazione femminile

La politica non “stacca” neppure a Natale. Se per qualche giorno tacciono le aule parlamentari e i consigli regionali e comunali, il confronto si sposta sui social, dove alla Vigilia della Santa Notte i “comunicatori” di Pd e Fratelli d’Italia hanno ingaggiato un duello sul filo dell’ironia.

Ad accendere la contesa è stato il partito di Elly Schlein. Se a Natale i militanti del Pd si troveranno assieme a parenti “un po' di destra”, avranno argomenti con cui convincerli. A suggerirglieli è il profilo Instagram che pubblica una serie di slide, con i temi su cui i Dem hanno maggiormente insistito nelle ultime settimane. Nella prima, che vuol dare il tocco graffiante a tutti, ecco comparire i Dursley, l’antipatica famiglia di babbani che ospita Harry Potter dopo la morte dei genitori. Seguono una serie di slide in cui vengono toccate le misure del governo (“In una manovra fatta di tagli a sanità e istruzione pubbliche, agli enti locali, al trasporto pubblico, il governo Meloni trova 100 milioni da distribuire agli amici”), sia di temi cari al Pd, come la Sanità (“una conquista che dobbiamo difendere e rafforzare”, si legge in una slide con l’immagine di Tina Anselmi). E infine si ricorda come il Pd, secondo la media di tutti i sondaggi, sia il partito più cresciuto nel 2024: un bel +4,3%, come viene ricordato con una sorridente Schlein che saluta.

Il partito di Giorgia Meloni in meno di un’ora ha risposto, consegnando ai suoi follower un manuale per resistere ai parenti progressisti. Si parte con un elogio al governo sul fronte fiscale: “Se a tavola hai lo zio che si lamenta delle tasse, ricordagli che il taglio del cuneo fiscale è stato reso permanente”. E se il cugino magari simpatizzante dei 5 Stelle critica la manovra economica, il suggerimento è di ribattere con il peso del Superbonus: “Si sarebbe potuto fare di più, se non ci fosse stato un debito da 137 miliardi”. Sui temi sociali, invece, FdI consiglia: “Se senti mormorare la zia femminista, ricordale che con il governo Meloni si è raggiunto il record di occupazione femminile”.