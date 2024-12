Consumi: 83euro per il pranzo di Natale, al Sud il doppio che al Nord

Per il pranzo di Natale di oggi abbiamo speso in media 83 euro, a testa, per un totale stimato di oltre 3,5 miliardi di euro. Ma al sud si spende ancora più che al nord. Secondo l’indagine di Facile.it i residenti del Sud e delle Isole hanno investito nel tradizionale appuntamento delle feste ben 115 euro, quasi il doppio rispetto a quello di chi abita nel Nord Est (61 euro) e nel Nord Ovest (68 euro). Importi decisamente più bassi anche nel Centro Italia (71 euro). Sono gli over 65 a mettere a budget un importo maggiore: ben 149 euro, anche perché sono ancora nonni e genitori spesso ad ospitare per le feste figli e nipoti. Uno su quattro, il 25%, ha pagato più dello scorso anno, dato che sale al 32% tra gli appartenenti alla fascia 18-34 anni e addirittura al 43% nel Centro Italia. Il rovescio della medaglia, però, sono le oltre 2 milioni di persone che hanno speso meno, tagliando sulla tavola di Natale per compensare altre spese. E c’è anche un 1% degli intervistati all’indagine di Facile.it che ha ammesso di essere ricorso ad un prestito per pagare il pranzo o il cenone di Natale