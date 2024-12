SANITÀ

Visite a pagamento sotto controllo, ambulatori privati in ambasce

Entro fine anno scade la gran parte della autorizzazioni all'intramoenia "allargata". Sollecitazioni dei privati ai rinnovi. Per anni molte Asl sono state di manica larga. In Piemonte la questione arriva in coincidenza con il cambio di molti direttori generali.

Era parsa squagliarsi nel torrido caldo di luglio la petizione popolare su change org di Andrea Crisanti, il microbiologo divenuto noto al grande pubblico durante il Covid e poi approdato alla politica con un seggio al Senato nelle file del Pd, per chiedere una legge con cui riequilibrare l’intramoenia con le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Sei mesi dopo, la mai del tutto risolta questione del bilanciamento tra il numero di visite o esami forniti col il solo pagamento del ticket e quello degli stessi servizi ottenuti, spesso dallo stesso medico, però a pagamento riemerge. Sia pure con segnali assi ameno evidenti, ma non per questo meno pesanti. Certamente diverse appaiono le finalità, oltre che l’origine.

Il periodo non è casuale. Con la fine dell’anno scade buona parte delle autorizzazioni che le aziende sanitarie e ospedaliere rilasciano, appunto annualmente, ai singoli medici dipendenti per esercitare la libera professione all’esterno delle strutture in cui lavorano, così come vanno rinnovati quei rapporti con laboratori e ambulatori privati dove viene svolta l’intramoenia. E proprio da quel fronte della sanità privata accreditata che si registra una certa agitazione che non trova precedenti. Considerato che è proprio l’anno che sta per concludersi quello in cui l’annoso problema delle liste d’attesa ha visto il ministro della Salute Orazio Schillaci e, a seguire, alcune Regioni assumere una linea più rigorosa rispetto a una pratica del tutto legittima, ma troppo spesso debordata rispetto a confini anno dopo anno sempre meno rispettati.

Le malcelate sollecitazioni del privato non accreditato a rinnovare le convenzioni in scadenza in questi giorni testimoniano un cambio di passo che, in non pochi casi, allarma quelle strutture che per anni hanno ospitato medici ospedalieri in libera professione. In virtù di una deroga ampiamente utilizzata che permette l’intramoenia all’esterno delle strutture pubbliche quando queste non offrano gli spazi necessaria alla libera professione. Su questo fronte il richiesto censimento dei locali non ha dato le risposte attese finendo per allargare ulteriormente all’esterno un’attività che in origine il legislatore aveva previsto, come attesta la definizione in latino, all’interno delle mura, ovvero dentro le strutture pubbliche.

Il cambio di passo introdotto dal ministero legato indissolubilmente alla questione della liste d’attesa e una stretta che passerà da un controllo più rigido sugli spazi effettivamente a disposizione per la libera professione negli ospedali spiega l’agitazione di una gran parte della sanità privata. Fenomeno che se si registra ovunque, in Piemonte finisce con il coincidere, proprio in questi giorni, con il cambio dei vertici di gran parte della aziende sanitarie e ospedaliere.

Difficile immaginare che chi sta preparando gli scatoloni si premuri di rinnovare le autorizzazioni, tanto più di fronte a regole assai più stringenti e al rischio di dover giustificare l’esercizio delle libera professione all’esterno quando, magari, successivi controlli peraltro già effettuati nei mesi scorsi dagli organismi nazionali, potrebbero smentire quelle motivazioni. Così come i nuovi direttori generali che si insedieranno dai primi giorni dell’anno, con precisi obiettivi assegnati tra cui il principale è proprio la riduzione dei tempi di attesa e l’equilibrio tra le prestazioni fornite in regime istituzionale e quelle in intramoenia, è facile immaginare presteranno molta attenzione a un aspetto che negli anni ha fatto di una deroga la prassi.