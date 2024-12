CULTURAME

Piemonte da museo, boom nel 2024: oltre 6 milioni di visitatori

Un incremento del 9% sull'anno precedente. A trainare ovviamente l'Egizio con 820mila ingressi, seguito dal Museo del Cinema e dalla Reggia di Venaria. L'assessore regionale alla Cultura Chiarelli: "Dati che confermano valore e resilienza del nostro sistema"

È boom di visitatori nei musei del Piemonte. Nel periodo compreso tra gennaio a ottobre del 2024 le 144 strutture monitorate dall’Osservatorio culturale della Regione hanno registrato 6,17 milioni di ingressi, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. La stima, già contenuta nella relazione annuale dell’Osservatorio, è di raggiungere quota 7,5 milioni entro la fine di dicembre.

La locomotiva, come informa una nota dell’Assessorato regionale alla cultura, sono stati i 50 musei dell’area metropolitana di Torino con 5,1 milioni (+13%). Tra quelli con le migliori performance spiccano l’Egizio, al primo posto con oltre 820 mila ingressi, il Museo nazionale del Cinema (683 mila) e la Reggia di Venaria Reale (424 mila).

«I dati raccolti dall’Osservatorio Culturale del Piemonte – sottolinea l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli – confermano il valore e la resilienza del nostro sistema museale, che ha dimostrato la capacità di attrarre sempre più visitatori sia nei grandi poli culturali sia nelle realtà minori. Questo successo dimostra l’efficacia degli investimenti strategici, come quelli del Pnrr, e della promozione di un’offerta culturale diversificata e accessibile. Il Piemonte si conferma una regione dove la qualità dei contenuti è diventata un fattore trainante, un motore fondamentale per l’economia e il turismo. Guardiamo con ottimismo al traguardo di fine anno di 7,5 milioni di ingressi: sarebbe un risultato storico per il nostro territorio”.

Al di fuori di Torino e provincia si segnala il successo di Palazzo Gromo Losa, a Biella, che grazie anche a eventi e mostre di richiamo come “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”, ha registrato 28.910 visitatori rispetto ai 5.481 del 2023 (+427 per cento). Ad Alessandria i Percorsi del Museo civico aPalazzo Cuttica sono stati quasi 2.900, mentre il Marengo Museum ha attirato 1.741 visitatori con una crescita del 109 per cento.