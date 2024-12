Startup: tornano a crescere investimenti, raccolti 1,3 mld in 2024

Tornano a crescere gli investimenti in startup italiane nel 2024, invertendo il trend negativo dello scorso anno e segnando un incremento del 13% rispetto al 2023. Il volume di round raccolti nel nostro Paese ammonta a circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, con 181 deal complessivi, in crescita del 10% rispetto ai 164 dello scorso anno. Sono queste alcune delle principali evidenze emerse nel report realizzato da StartupItalia e presentate nel corso di Sios 2024 Winter presso Palazzo Mezzanotte a Milano, dal titolo Intelligenze Fatte In Italia (l'ultimo appuntamento dell’anno con StartupItalia Open Summit), in collaborazione con Borsa Italiana. Biotech e Fintech i settori che hanno raccolto il maggior numero di finanziamenti, ciascuno con il 7,3% del totale. La Lombardia mantiene il primato a livello regionale, attirando il 44,1% dei finanziamenti complessivi, seguita dal Piemonte (14,3%), grazie soprattutto agli investimenti nel comparto della space economy, dal Lazio (9,9%) e dall’Emilia-Romagna (4,9%). La Campania, pur mantenendo un numero di round invariato rispetto al 2023 (5), continua a salire nella classifica delle startup innovative, con un totale di 1.510 realtà registrate. Giampaolo Colletti, Direttore di Startupitalia: "Il rafforzamento delle iniziative e l’aumento delle opportunità anche per startup provenienti da regioni storicamente meno rappresentate (o legate a settori non storicamente associati al made in Italy) dimostrano ancora una volta l’ambizione della nostra ricerca in ambito accademico e industriale".