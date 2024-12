PALAZZI ROMANI

Manovra blindata al rush finale: senatori semplici pigiabottoni

Domani approda a Palazzo Madama. Probabile via libera senza mandato al relatore, poi fiducia e voto definitivo sabato 28 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Nel complesso vale circa 30 miliardi. Le principali misure contenute nel testo

Approvata venerdì scorsa dall’Aula della Camera, la Manovra economica da circa 30 miliardi è adesso al Senato per lo sprint finale. Domani alle 11 la commissione Bilancio di Palazzo Madama tornerà a riunirsi per esaminare e licenziare il testo. Il provvedimento è atteso dall’Assemblea per l’avvio della discussione generale nella giornata stessa, alle ore 14, e l’approvazione definitiva dovrebbe arrivare a seguito di un nuovo voto di fiducia entro dopodomani, sabato 28 dicembre. Sono oltre 800 gli emendamenti delle opposizioni ma difficilmente saranno esaminati: i tempi sono infatti compressi, per evitare l’esercizio provvisorio che scatterebbe in caso di mancata approvazione entro il 31 dicembre.

Si tratta di una legge di bilancio composta per due terzi dall’intervento per rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro). Arriva però una stretta sulle detrazioni per i redditi più alti e viene introdotto un meccanismo di quoziente familiare. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli. È stata poi introdotta l’Ires premiale con uno sconto del 4% dell’aliquota per le imprese che accantonano utili e reinvestono in nuove assunzioni a tempo indeterminato. La misura costa poco più di 400 milioni e prevede un ulteriore contributo delle banche. La flat tax per i dipendenti aumenta da 30 a 35mila euro. Per quanto riguarda invece la tassazione dei profitti delle criptovalute, il testo licenziato dal Cdm la aveva portata al 42%, in Commissione è stata riportata al valore originario al 26%, con previsione di aumento al 33% dal 2026. La cosiddetta webtax invece verrà applicata solo alle grandi aziende, con ricavi superiori a 750 milioni di euro, escludendo così le pmi e l’editoria on line.

Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un Isee non superiore a 40.000 euro annui. Il congedo parentale a sostegno di maternità e paternità fino al sesto anno di vita del bambino viene esteso dal 60% all'80% della retribuzione da due a tre mesi. Nella determinazione dell’Isee non incidono le erogazioni relative all’assegno unico e universale.

È poi confermato il progressivo ridimensionamento del Superbonus: dal primo gennaio 2025 passerà dal 70% al 65%, limitato agli interventi con Cilas già presentata al 15 ottobre 2024 e lavori approvati. Prorogato nel 2025 l’Ecobonus: dal 2025 scenderà al 50% per la prima casa ed al 36% per gli altri immobili posseduti. Per il 2025 viene anche concesso un contributo non superiore a 100 euro – con una dotazione complessiva da 50 milioni di euro – per l’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Viene inoltre istituito un fondo Dote Famiglia, finanziato con 30 milioni di euro nel 2025, da utilizzare per le attività extra scolastiche dei figli a carico, con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni, delle famiglie con un reddito con Isee pari o inferiore a 15.000 euro. E i lavoratori che hanno presentato le dimissioni volontarie da un impiego a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti avranno diritto alla Naspi in caso di licenziamento solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego.

Crescono di poco meno di 1,4 miliardi l’anno, fino al 2032, i fondi destinati al Ponte sullo Stretto, rispetto agli 11,6 miliardi complessivi della Manovra dello scorso anno. E aumenta da 1,6 a 2,2 miliardi il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. Per mantenere i livelli di crescita occupazionale e contribuire alla riduzione dei divari territoriali viene introdotto anche lo sgravio del 25% sui contributi per i lavoratori.

Per la maggioranza è una legge di bilancio ispirata a serietà e responsabilità. Le opposizioni la valutano invece negativamente, puntando l’attenzione soprattutto sul comparto della Sanità, con uno stanziamento giudicato insufficiente. Cgil e Uil a novembre hanno proclamato uno sciopero generale denunciando l’assenza di provvedimenti su pensioni, redditi e lavoro. Ad accendere la contesa tra maggioranza e opposizioni anche un provvedimento dei relatori che chiedeva di equiparare l’indennità dei ministri, vice e sottosegretari non parlamentari con quella dei colleghi eletti. Dopo l’invito della premier Giorgia Meloni e del titolare della Difesa Guido Crosetto a stralciare il provvedimento, la soluzione trovata prevede che ministri e sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma abbiano diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l’espletamento delle proprie funzioni. Per coprire queste spese è stata creata una dotazione di 500mila euro annui a partire dal 2025.