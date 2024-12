Carceri: Radicali, a Torino condizioni difficili

Le "condizioni difficili" in cui versa il carcere di Torino, dovute in gran parte al sovraffollamento, sono state rilevate da una visita di una delegazione di esponenti del partito radicale e dell'avvocatura subalpina. I detenuti sono 1.421 a fronte di una capienza regolamentare di circa mille "e questa problematica - spiega una nota dei Radicali- nel genera altre di carattere gestione e assistenza sanitaria". La carenza di educatori "contribuisce a rendere assai più difficile il reinserimento del detenuto nella collettività" ed è "molto critica" la gestione dei reclusi con patologie psichiatriche in particolare nella sezione femminile, dove non è prevista una sezione apposita per le donne affette da disturbi di questa natura. E' stato osservato che "tutto il peso delle mancanze del sistema grava sugli operatori di polizia penitenziaria, il cui personale è pesantemente sotto organico (circa 700 unità a fronte delle 900 previste) e su chi nel carcere presta il proprio servizio a vario titolo". La visita rientrava nel programma "Natale in carcere" portata avanti a livello nazionale. La delegazione era composta da Mario Barbaro (componente della Segreteria del Partito Radicale), Roberto Capra (Presidente della Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta), Claudio Desirò (segretario di Italia Liberale e Popolare) e Alberto Nigra (già parlamentare). Alla visita ha preso parte anche il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano.