Osapp, personale senza anfibi e Dap spende per carcere Albania

"Mentre il personale di polizia penitenziaria nelle carceri italiane attende ancora gli anfibi, il Dap continua la sua discutibile gestione delle risorse pubbliche. L'ultimo caso emblematico riguarda la dotazione di gilet tattici al personale del carcere fantasma di Gjader in Albania". A dirlo è Leo Beneduce, segretario generale Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria). Duecento i gilet acquistati, in due distinte operazioni, una ad agosto e l'altra il 20 novembre "per 18.000 euro più Iva, destinati al contingente di circa 20 unità che presta servizio in Albania". Per il segretario dell'Osapp "si tratta di una decisione che appare del tutto immotivata, considerando che la struttura di Gjader continua a rimanere vuota e al centro di polemiche". "36mila euro per 200 gilet tattici alla polizia penitenziaria significano, forse, che presto i poliziotti penitenziari saranno direttamente impiegati in zone di guerra (e non ce l'hanno detto - sic!) oppure che oltre un centinaio di tali 'strumenti' saranno destinati altrove, tipo Gio o Gom per esempio", aggiunge Beneduce. "Forse - conclude - sarebbe ora di dire basta a questa allegra gestione, mentre il personale in prima linea continua a operare in condizioni di grave disagio e senza gli strumenti basilari per svolgere il proprio servizio. Il nuovo vertice del Dap avrebbe il dovere di invertire la rotta cominciando proprio da Largo Daga (sede del Dap, ndr) sovrabbondante di mezzi e di risorse anche organiche a differenza delle carceri".