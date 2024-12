C'è oggi una classe dirigente?

Nel deserto che, purtroppo, continua a caratterizzare la politica contemporanea non è affatto vero che manca anche e del tutto una classe dirigente politica di riferimento. Certo, i contesti storici non si possono paragonare. Solo un irresponsabile, o un ingenuo, potrebbe tracciare dei confronti tra il ceto dirigente della Prima Repubblica – a livello nazionale come a livello locale – con quello di oggi. Non esistono neanche le premesse per poterlo fare. Del resto, mancano i grandi partiti popolari e di massa, si sono progressivamente appassite le culture politiche e, al contempo, è saltata quella rete organizzativa che permetteva ai partiti stessi di essere degli strumenti di autentico raccordo tra la politica, e le istituzioni, e i cittadini nella loro complessità. Per questi motivi, semplici ma essenziali, è del tutto inutile, nonché puerile, fare dei confronti o continuare a lamentarsi del quadro politico contemporaneo.

Però, per non fare di tutta l’erba un fascio, non possiamo non fare delle distinzioni e delle necessarie riflessioni. Che sono reali e che, al contempo, non sono affatto una eccezione. fermarsi a Torino e al Piemonte, è persin ovvio ricordare che si conta poco a Roma perché la rappresentanza parlamentare è alquanto debole ed approssimativa. Ma in quasi tutti i partiti ci sono, comunque sia, dei parlamentari e dei rappresentanti che sono autorevoli e che hanno una personalità in grado di incidere nella dialettica politica concreta. Si tratta, per non essere generici, di quei parlamentari che hanno una precisa e definita storia politica e culturale alle spalle frutto di una lunga militanza e di una sincera appartenenza ideale. Certamente non parliamo di quei parlamentari che sono approdati a Roma per caso e che sono stati “nominati” in virtù del criterio della “fedeltà” al capo partito o per motivazioni radicalmente estranee alla qualità e all’autorevolezza politica.

Ma anche sul versante locale non mancano eccezioni di tutto rispetto. Basti pensare ai vertici delle istituzioni locali. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sono due esponenti riconosciuti ed apprezzati anche a livello nazionale per le loro qualità politiche ed amministrative e per la capacità di guidare enti importanti e molto delicati. Ma anche in questo caso specifico ci troviamo di fronte a persone che si sono distinte nel loro percorso politico, culturale ed amministrativo per quella che comunemente viene definita come “gavetta politica”. Cioè partendo dal basso, con una cultura politica definita, attraverso una militanza continua, con un forte e mirato radicamento territoriale e, in ultimo, con una competenza che si è affinata e rafforzata progressivamente rispettando e attuando quelle regole che anche una stagione post ideologica, e a volta addirittura anche post politica, da sempre caratterizzano la vita democratica del nostro paese.

Ecco perché, se vogliamo trarre una conclusione seria ed efficace, l’unica riflessione che si può e si deve fare a proposito della qualità e dell’autorevolezza della classe dirigente politica e amministrativa torinese e piemontese, è che un vero e credibile gruppo dirigente continua ad essere quello che si forma, e si specializza, solo attraverso quei percorsi che hanno caratterizzato le antiche classi dirigenti. Certo, con sempre maggiore difficoltà rispetto al passato perché oggi sono venuti meno quegli strumenti e quelle opportunità che un tempo erano del tutto normali e fisiologici. Ma, malgrado queste oggettive difficoltà, chi oggi viene riconosciuto come classe dirigente possiede quelle qualità che non ci fanno rimpiangere neanche un passato glorioso e nobile.