Malvicino perde il sindaco Francesco Nicolotti

E' morto a 80 anni Francesco Nicolotti, sindaco di Malvicino (Alessandria), un borgo dell'Acquese di 79 abitanti. Ex dirigente Fiat, Nicolotti era stato riconfermato alla guida del Comune nel 2023. Si trattava del suo terzo mandato. La soddisfazione maggiore fu il raggiungimento del quorum: molti dei residenti, infatti, vivono in Sud America. Lo scorso anno si era trovato in prima fila nella lotta alla crisi idrica della Valle Erro. Spesso lo si vedeva nei panni di cuoco nelle feste della zona. "Ero andato a trovarlo - ricorda Fabrizio Ivaldi, sindaco del vicino paese di Ponzone - alla vigilia di Natale. Mi è sembrato stanco, forse per le cure che stava affrontando, ma non pensavo ci avrebbe lasciato così presto. Abbiamo condiviso un percorso amministrativo di 15 anni, aiutandoci reciprocamente anche in lavori che interessavano parti confinanti dei territori". "Ci lascia - scrivono sui social dalla Protezione Civile di Acqui Terme - una persona speciale, un sindaco e un amico che si è dedicato al servizio della comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, la memoria vivrà nei suoi gesti". Nicolotti era sposato e aveva una sorella. I funerali saranno celebrati il 28 dicembre.