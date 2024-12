SANITÀ

Asl e ospedali, parte la corsa dei numeri due

Dopo le nomine dei direttori generali, in Piemonte tocca a quelli amministrativi e sanitari. Si riapre l'elenco. Previsti nuovi ingressi da altre regioni. Attenzione concentrata sulle scelte che farà il commissario Schael per le Molinette

Arrivi e partenze nella sanità piemontese non sono affatto terminati con le nomine prenatalizie dei direttori generali. Assegnate le posizioni di vertice delle aziende sanitarie e ospedaliere, adesso si apre la non certo irrilevante partita per la designazione dei numeri due, ovvero dei direttori sanitari e amministrativi.

Una trentina di posti ambìti che la legge prevede siano frutto di una decisione fiduciaria dei direttori generali, ma che non di rado in passato hanno avuto anche il non dichiarato compito di compensare equilibri politici così come istanze territoriali e degli stakeholder del mondo sanitario.

Poche le certezze, tante le incognite. Tra le prime figura certamente il terzetto che gestirà l’Asl To4, il cui attuale direttore generale Stefano Scarpetta assumerà la guida del Maggiore della Carità di Novara. Al suo posto torna colui che tre anni fa gli aveva ceduto il testimone, ovvero Luigi Vercellino al quale all’epoca lo Spiffero dedicò un Dicono al caffè dal titolo “Vercellino e i suoi cari”, intendendo nei compagni di viaggio da Chivasso verso l’Asl di Alessandria Michele Colasanto e Sara Marchisio, rispettivamente direttore amministrativo e sanitario. Titolo sempre attuale, giacché i tre tornano là da dove erano partiti, senza cambiare formazione.

A questo punto resta da vedere se, come probabile, Scarpetta porterà con sé a Novara dove lo attende la grande partita della costruzione della Città della Salute, il suo numero due amministrativo Stefano Loss Robin. Meno certo, probabilmente, il trasloco di quello sanitario Ornella Vota, di fresca nomina dopo il passaggio nel maggio scorso ad Azienda Sanitaria Zero di Alessandro Girardi. La scelta della Regione di affidare l’azienda ospedaliera novarese a Scarpetta non aveva trovato, per così dire, l’entusiasmo dell’Università che poi, comunque, ha dato il suo placet, ma potrebbe avanzare qualche suggerimento proprio sul delicato fronte della direzione sanitaria.

E a proposito di situazioni delicate e non meno complicate, ovvio che l’attenzione maggiore sia concentrata laddove già con la nomina del vertice dalla Regione è arrivato un segnale forte quanto foriero di una divisione tra apprezzamenti e mal di pancia. Chi deciderà di avere come più stretti collaboratori Thomas Schael alla Città della Salute di Torino che guiderà nel ruolo di commissario, con alcuni poteri più estesi e ulteriori obiettivi rispetto a un direttore generale, ma pur sempre anzi ancor di più con la necessità di poter contare su figure che ne condividano appieno la linea?

La necessità di un deciso cambio di passo, per non dire una cesura con la direzione uscente, incarnata dalla decisione dell’assessore Federico Riboldi, ma osteggiata fino alla fine dell’Università, di affidare al “tedesco” la più grande azienda ospedaliera non potrà che produrre, appunto, un cambio totale nella governance. Non sarà, insomma, il solo Giovanni La Valle a lasciare corso Bramante, ma anche il direttore amministrativo Beatrice Borghese che parrebbe poter approdare al San Luigi di Orbassano con identico ruolo, anche se si dovrebbe mettere in conto un posto alternativo per Antonella Rinaudo. E se Borghese, dipendente Agenas, non pare avere un solido appoggio (per usare un eufemismo) nel direttore dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Domenico Mantoan per un eventuale (e non nascosto) approdo in ruoli del ministero, anche per il suo omologo sanitario alle Molinette Emanuele Ciotti in molti prefigurano una preparazione degli scatoloni. Arrivato lo scorso agosto, un paio di mesi prima della chiusura delle indagini che avrebbero portato a 25 indagati tra vecchie attuali dirigenti dell’azienda ospedaliera, in sostituzione di Lorenzo Angelone trasferitosi al Santa Croce e Carle di Cuneo, Ciotti non disdegnerebbe affatto di restare al suo posto dov’è approdato dopo aver diretto l’Asl di Ferrara. Ma lo scenario di un ricambio totale, come si diceva, ad oggi appare oltremodo concreto.

Chi e dove sceglierà Schael? L’elenco degli idonei ai ruoli era stato riaperto nelle scorse settimane dalla Regione, ma a quanto risulta una nuova apertura sarebbe in programma per i prossimi giorni. I direttori e come loro il commissario hanno a disposizione sessanta giorni dall’insediamento per procedere alle nomine, quindi un’ulteriore finestra per l’elenco è ampiamente utilizzabile da chi fino ad oggi non aveva presentato domanda in Piemonte. Per il manager che in Piemonte aveva avuto un ruolo chiave per conto di Agenas e del Mef, dov’è apprezzato per il suo rigore e la sua competenza, nel periodo del piano di rientro la decisione forse più complessa potrebbe essere proprio quella del numero due sul fronte sanitario. Una cosa appare certa ed è legata proprio al modus operandi di Schael: nell'ambiente tutti si dicono convinti che non si farà imporre nomi. E di nomi nell’elenco attuale ce ne sono anche se non moltissimi, considerato che alcuni sono già in quel ruolo, altri rivestono quello di direttore generale e altri ancora sono come Franco Ripa a capo di settori della direzione regionale.

Nella lista figura anche il direttore della maxiemergenza 118 Mario Raviolo a capo della sala operativa durante l’emergenza Covid, mister Wolf in più di un’occasione critica. Ma per la Città della Salute così come per altre aziende dove i nuovi direttori arrivano da fuori è proprio ai nomi che dovrebbero aggiungersi a quelli dell’attuale elenco che pare si debba guardare. Dall’Asl di Alessandria che sarà diretta da Francesco Marchitelli a quella di Asti affidata a Giovanni Gorgoni, passando per Vercelli dove arriva Marco Ricci (e dove pare venga confermato il direttore amministrativo Gabrele Giarola), la prospettiva appare quella di ulteriori arrivi da altre regioni, almeno per una delle due figure più vicine al vertice. La migrazione verso il Piemonte potrebbe dunque proseguire anche con i numeri due.