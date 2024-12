Nuova Lancia Ypsilon chiude il Roadshow a Torino

E' tornato sulle strade di Torino per l'ultima tappa, nei giorni scorsi, il roadshow che ha visto la Nuova Lancia Ypsilon sfilare nelle principali città italiane nel mese in cui è stata protagonista nei luoghi più suggestivi di Torino, Milano, Roma e Napoli. La flotta, composta da 10 vetture ibride ed elettriche, dopo aver fatto ritorno a Milano, è infine rientrata nel capoluogo piemontese, dove Vincenzo Lancia fondò la sua impresa nel lontano 1906. "Concludere il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon nella città di Torino - ha commentato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia - è stato per noi un momento di grande emozione e significato. È da qui, da questa città ricca di storia e tradizione, che tutto è cominciato 118 anni fa". "Torino è e resterà per sempre la nostra casa - ha detto ancora Napolitano - e qui si trovano il Centro Stile, dove prendono vita le nostre idee, e gli uffici dell'headquarter che guidano il nostro percorso nel futuro. Riportare la Nuova Ypsilon tra le vie di questa città, dopo un viaggio che l'ha vista protagonista in tutta Italia, è stato il nostro modo di rendere omaggio alle nostre radici e al legame profondo che ci unisce a questa terra di eccellenze del 'saper fare' italiano". Dopo essere partita da Torino a metà novembre, il nuovo modello è tornato ad animare le vie e le piazze del capoluogo tra gli ampi viali alberati del centro, le antiche e signorili vie del Quadrilatero, circondate da edifici monumentali, e le due piazze più rappresentative della prima capitale italiana, Piazza San Carlo e Piazza Vittorio.