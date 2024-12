Incendio all'alba devasta la sede del Club Alpino a Venaria

Un incendio divampato alle prime luci dell'alba ha distrutto la sede del Club Alpino Italiano a Venaria Reale (Torino) in via Picco. L'allarme è scattato intorno alle 5. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il 112. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento del rogo. Non si sono registrati feriti o intossicati. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria.