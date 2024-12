Rapine in strada a Torino durante le feste, 5 arresti

Cinque arresti per due rapine commesse in strada a Torino durante le festività natalizie sono stati effettuati dai carabinieri. Al bilancio si aggiunge l'arresto di una sesta persona, un 24enne originario del Senegal, che in via Verolengo, nel quartiere Lucento, ha opposto resistenza ai militari intervenuti dopo la segnalazione di un litigio. Il 25 dicembre, in zona Aurora, due marocchini di 19 e 21 anni hanno trafugato degli artifici pirotecnici da un negozio e hanno malmenato il titolare che aveva tentato di bloccarli; i carabinieri hanno interrotto la loro fuga. Intorno alle 19 del 26 dicembre, in piazza Carlo Felice, davanti alla stazione ferroviaria Porta Nuova, tre giovani hanno accerchiato e minacciato con un coltello un quattordicenne prendendogli contanti per 20 euro. I presunti rapinatori, una volta scattato un servizio di controllo e di contenimento della zona approntato dall'Arma, sono stati individuati e raggiunti un'ora dopo su un tram della linea 4, all'incrocio tra via XX settembre e via Garibaldi, dai carabinieri del nucleo radiomobile e delle stazioni di San Salvario e Dora Vanchiglia. Numerose pattuglie sono state notate sfrecciare in via Roma a sirene spiegate. I tre sono di origini egiziane e hanno 20, 22 e 23 anni.