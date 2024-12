URNE VIRTUALI

Pd cresce (+4%), M5s crolla (-5%). Meloni stabile, vola Forza Italia

Supermedia dei sondaggi di fine anno. Un quadro politico ormai polarizzato, con un "centro" che non ha spazio autonomo. Centrosinistra pur accorciando le distanze è ancora sotto di oltre 10 punti. L'assoluzione di Salvini non fa muovere la Lega

Il 2024 è stato un anno di “riposizionamento” per molti elettori: complici significativi appuntamenti elettorali, come le Europee e alcune consultazioni Regionali, il quadro si è decisamente polarizzato rispetto a un anno fa. È la “fotografia” consegnata dall’ultima Supermedia del 2024, con il bilancio per tutte le forze politiche. Un quadro che rende ancor più angusto lo spazio per il “Centro”, almeno come terzo polo tra i due principali schieramenti.

Se FdI rimane primo partito, mantenendosi stabile per tutti i 12 mesi, il centrosinistra a trazione Pd-Avs si rafforza mentre nello stesso arco di tempo M5s perde quasi 5 punti. Anche le forze “non allineate”, come Azione, Italia Viva e +Europa, nello stesso periodo lasciano sul campo 2 punti e mezzo. Circostanza di cui finisce per beneficiare Forza Italia, unico partito di centrodestra a rafforzarsi nel 2024.

Supermedia Liste:

FdI 28,9 (+0,1)

Pd 23,3 (+4,0)

M5s 11,5 (-4,8)

Forza Italia 9,1 (+2,3)

Lega 8,7 (-0,1)

Verdi/Sinistra 6,1 (+2,4)

Azione 2,5 (-1,3)

Italia Viva 2,3 (-0,7)

+Europa 2,0 (-0,5)

Noi Moderati 1,1 (=)



Supermedia Coalizioni 2022:



Centrodestra 48,1 (+2,2)

Centrosinistra 31,5 (+6,0)

M5S 11,5 (-4,8)

Terzo Polo 4,8 (-2,0)

Altri 4,1 (-1,4)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di un anno fa (28 dicembre 2023). NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 13 al 26 dicembre, è stata effettuata il giorno 27 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 16 dicembre), EMG (20 dicembre), Euromedia (24 dicembre), Ipsos (27 dicembre), Noto (19 dicembre), SWG (16 e 23 dicembre) e Tecnè (14 e 21 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.