Prorogate occupazioni dehors nati durante emergenza Covid

Sono state prorogate dalla legge 193, entrata in vigore il 16 dicembre, le occupazioni straordinarie dei dehors nati durante l'emergenza Covid, che dovevano essere riordinate entro la fine di quest'anno. Le occupazioni saranno legittimate, a livello nazionale, fino all'adozione del nuovo decreto legislativo o, in caso di ritardi, prorogate fino al 31 dicembre 2025. La Città di Torino ha già consentito l'occupazione straordinaria secondo le indicazioni del 2024. "L'obiettivo - sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa - è quello di dare stabilità e ordine ai dehors. Certamente tutta la città beneficerà di una valorizzazione dei dehors, che sono parte essenziale della ristorazione torinese e offrono momenti di convivialità a cui non vogliamo rinunciare". La proroga è anche frutto del lavoro di rappresentanza condotto dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, di cui Epat Ascom è parte attiva. "Accogliamo con favore - ha dichiarato il presidente di Epat Ascom, Vincenzo Nasi - l'impegno del Governo verso un'armonizzazione delle regole a livello nazionale, che favorisca maggiore uniformità e sburocratizzazione a favore del consumo all'aperto, volano per l'economia e sicuro introito per le amministrazioni comunali".