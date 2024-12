EDITORIA

Giornali di carta pesta: -30% in quattro anni

I quotidiani italiani perdono ulteriori copie nel corso del 2024 (-9,4%) e la riduzione rispetto al 2020 è raggelante. Il calo delle vendite in edicola non è compensato dagli abbonamenti digitali che, anzi, scendono. Per diffusione Cairo batte tutti i concorrenti

La crisi dell’editoria quotidiana prosegue anche nei primi nove mesi del 2024. In media, nel periodo gennaio-settembre 2024, giornalmente, sono state vendute 1,29 milioni di copie, in flessione su base annua del 9,4% e del 30,0% rispetto al corrispondente periodo del 2020. Lo rileva l’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Agcom. Suddividendo la distribuzione tra testate nazionali e locali, nel confronto con i primi nove mesi del 2023 i quotidiani nazionali hanno registrato una riduzione leggermente inferiore rispetto a quelli locali (-9,2% vs -9,8%). Tendenza che si conferma anche con riferimento all’intero periodo analizzato (2020-2024), con le testate nazionali che riducono le vendite del 29% mentre i quotidiani locali registrano, corrispondentemente, un più accentuata flessione del 31,3%.

Le copie vendute giornalmente in formato cartaceo (1,10 milioni) su base annua si sono ridotte del 9,4% (risultavano pari a 1,22 milioni nel 2023) e del 32,8% rispetto al 2020 (quando ne venivano vendute giornalmente 1,64 milioni di copie). La scarsa attrattiva dei quotidiani venduti in formato digitale si conferma anche con riferimento ai dati dei primi nove mesi dell’anno, con una media di circa 190 mila copie giornaliere. La vendita di copie digitali è maggiormente concentrata rispetto a quella cartacea: nel 2024, le prime cinque testate del segmento digitale (Corriere della Sera, Il Sole 24Ore, La Repubblica, Il Fatto quotidiano e La Stampa), infatti, rappresentano poco meno del 60% delle copie complessivamente vendute,

Il corrispondente valore per la versione cartacea (in questo caso i primi cinque quotidiani sono Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Avvenire e La Stampa) è invece pari al 34,0%. In relazione ai diversi “generi” editoriali, i principali cinque quotidiani a diffusione nazionale considerati “generalisti” (in ordine di diffusione: Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Avvenire e Il Messaggero), nei primi nove mesi del 2024 hanno registrato una flessione nella vendita di copie cartacee pari all’8,5% rispetto ai corrispondenti volumi del 2023 (tale flessione si amplia al 35,2% con riferimento al 2020). Stabili su base annua risultano le vendite giornaliere di copie in formato digitale mentre crescono del 10,0% rispetto al 2020. Va osservato che tutte le altre categorie individuate (“altri quotidiani nazionali generalisti”, “testate a diffusione regionale o pluriregionale”, “quotidiani di informazione economica” e quelli “sportivi”) hanno registrato su base annua una riduzione nella vendita giornaliera di copie digitali (in media del 15,6%).

L’analisi per gruppi editoriali in termini di copie complessivamente vendute vede, da inizio anno, Cairo/Rcs quale principale player sul mercato (19,1% che include Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport), seguito da Gedi con il 14,7% (il dato comprende, al 30 settembre 2024, 6 testate tra cui La Repubblica e La Stampa), da Caltagirone Editore (Il Messaggero, Il Mattino e altre tre testate) e Monrif Group (che sotto il marchio “QN-Quotidiano Nazionale” comprende Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione) rispettivamente con il 9,2% e il 7,8%. Seguono il Sole 24 Ore (4,7%), Nord-est Multimedia (Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo) con il 4,6%, Amodei (Corriere dello Sport e Tuttosport comprensive delle edizioni del lunedì rappresentano il 4,5% del mercato) e il Gruppo Tosinvest con il 4,0% (con le testate Il Giornale, Libero e Il Tempo).

In riferimento all’andamento delle vendite complessive (in formato cartaceo e digitale), negli ultimi 12 mesi (ottobre 2023-settembre 2024) quelle del Corriere della Sera (62,5 milioni di copie) sono risultate superiori alla somma delle vendite delle altre due principali testate generaliste (La Repubblica e La Stampa), pari a 57,6 milioni. Pertanto, il Corriere della Sera risulta la principale testata con il 13,1%, seguita da La Repubblica (7,1%), La Gazzetta dello Sport (5,9%) e La Stampa (4,9%).