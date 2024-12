Smog a Torino, con semaforo arancione stop a euro 5 commerciali

Nuove regole, nell'anno nuovo, del semaforo anti smog nel torinese. Dal primo gennaio con il livello arancione scatterà anche lo stop ai veicoli commerciali Euro 5 diesel che non potranno più circolare dalle 8 alle 19. La misura, temporanea e aggiuntiva rispetto a quelle strutturali, scatta nel caso di previsione del superamento, per la media giornaliera, del valore di concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria analizzata, per 3 giorni consecutivi a partire dal giorno di controllo. Concordata a livello metropolitano, la disposizione sarà valida in tutti i comuni dell'agglomerato di Torino, a Carmagnola e Poirino e prevede anche un aumento delle attività di controllo da parte della polizia locale. Il provvedimento fa seguito all'aggiornamento, da parte della Regione, del Piano per la qualità dell'aria. Attualmente, con l'attivazione del livello arancio, alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiunge il blocco dei veicoli diesel Euro 5 valido tutti i giorni dalle ore 8 alle 19, mentre il blocco dei diesel Euro 3 e Euro 4 viene prolungato alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle ore 8 alle 19. Lo stesso vale per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedono il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4 su tutti i giorni, sempre con orario 8-19.