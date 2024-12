EDITORIA

In tv vince lo sport, fuga dai Tg

Se la stampa è (quasi) morta la televisione generalista non si sente tanto bene. Nel 2024 sono saliti leggermente gli ascolti ma rispetto al 2019 oltre 2 milioni non la guardano più. Rai supera Mediaset (che però contesta). L'informazione non buca lo schermo

Qualcuno, facendo riferimento all’età media piuttosto avanzata, li definisce “telemorenti”, fatto sta che crescere, seppur di poco, il pubblico del piccolo schermo. Secondo l’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom c’è un leggero incremento degli ascolti medi nei primi nove mesi del 2024 rispetto al 2023. Gli spettatori medi giornalieri sono aumentati da 8,07 a 8,12 milioni (+0,6%), con il prime time che segna un lieve rialzo da 18,64 a 18,78 milioni (+0,8%). A trainare i dati sono soprattutto i grandi eventi sportivi: i campionati europei di calcio, le Olimpiadi e il grande tennis. Nonostante questi segnali di ripresa, ampliando il confronto agli ultimi anni, il quadro cambia drasticamente. Rispetto al 2020 gli ascolti medi giornalieri sono scesi di 1,84 milioni (-18,5%), mentre il prime time ha perso 3,96 milioni di spettatori (-17,4%). Anche se andiamo a considerare il periodo pre-pandemico del 2019, si registra un calo: circa 900mila spettatori in meno nel giorno medio e 2,2 milioni in prime time.

Tra i principali gruppi televisivi, la Rai mantiene il primato, superando Mediaset negli spettatori medi giornalieri (3,01 contro 2,96 milioni). Tuttavia, il trend a lungo termine evidenzia perdite significative per entrambi: tra il 2020 e il 2024, l’azienda pubblica ha perso 820mila telespettatori (-21,5%) e Mediaset circa 510mila (-14,6%). In termini di share, la Rai si attesta al 37,1% nei primi nove mesi del 2024, superando Mediaset (36,5%) di 0,6 punti percentuali. Tuttavia, il divario era molto più marcato nel 2020, con un vantaggio Rai di 3,7 punti.

Un primato che viene però contestato da Mediaset, leggendo e interpretando diversamente i dati. Il gruppo della famiglia Berlusconi in una nota afferma che “ad oggi le reti Mediaset nelle 24 ore totalizzano il 36,9% di share (contro il 36,6% del servizio pubblico). In cinque anni gli ascolti Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un incremento del +9.8% (+3.3 punti di share) passando dal 33,6% al 36,9%. Numeri vincenti testimoniati anche dall’andamento delle singole reti generaliste: Canale 5 si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 17,6%; Rai1 14,4%). Italia 1 sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge il 7,9% (Rai2 5,1%; Nove 2,7%). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1 con una media del 6,6%. Retequattro conferma il vantaggio nelle 24 ore su tutto il pubblico rispetto alla diretta concorrente con il 4,2% (La7 3,8%). E con il 5.4% è leader anche nelle prime serate d’informazione dalle 21.30 alle 00.30 (La7 4,5%)”.

Si segnala una grande crescita delle due realtà televisive rivelazione degli ultimi anni, in particolare del gruppo Warner Bros. Discovery che registra una crescita del 12,1% su base annua nei telespettatori giornalieri e un +23,5% in prime time, consolidando il sorpasso sul gruppo Comcast/Sky. Anche Cairo Communication/La7 continua a guadagnare terreno, crescendo del 9,8% nel giorno medio e del 14,3% in prime time. In linea generale, la televisione si trova comunque in un momento difficile, penalizzata dal cambiamento dei consumi e dall’ormai assodata pervasività delle piattaforme digitali.

Tasto dolente è l’informazione. Nei primi nove mesi dell’anno calano gli ascolti delle edizioni serali (fascia oraria 18:30-20:30) dei principali tg nazionali, che scontano una riduzione di circa 270mila unità (da 14,68 a 14,41 milioni di spettatori) rispetto al corrispondente periodo del 2023. In controtendenza il tg La7. Il telegiornale più visto rimane il Tg1 delle 20 (con 4,08 milioni di ascolti giornalieri), seguito dal Tg5 delle 20 (con 3,39 milioni) e dalle edizioni della TgR delle 19,30 (trasmesse su Rai 3), che complessivamente raggiungono 2,15 milioni di ascolti.

In media, i tg Rai della sera perdono, su base annua, il 2,7% degli ascolti giornalieri (da 9,14 a 8,89 milioni di spettatori), con una riduzione per il Tg1 delle 20 del 3,7% (da 4,24 a 4,08 milioni di spettatori), del 7,4% per il Tg2 delle 20,30 (da 1,11 a 1,03 milioni di spettatori), mentre per il Tg3 delle 19 gli ascolti rimangono sostanzialmente stabili (poco sopra 1,60 milioni di spettatori). I tg serali di Mediaset – rileva ancora l’Autorità – registrano una complessiva riduzione del 5,1% (da 4,59 a 4,35 milioni di spettatori): nello specifico, gli ascoltatori del TG5 delle 20 passano da 3,54 a 3,39 milioni (-4,2%), quelli di Studio Aperto delle 18,30 da 500mila a 470mila (-7,2%), mentre gli ascolti del TG4 delle 19 passano da 540 a 490mila spettatori giornalieri circa (-9,1%). In controtendenza, il tg La7 delle 20 che nel 2024 registra ascolti in aumento del 22,1% rispetto all’anno precedente (da 0,96 a 1,17 milioni).

Guardando alle edizioni della fascia oraria 12:00-14:30, si osserva una flessione su base annua di oltre 300mila spettatori (da 12,28 a 11,98 milioni di spettatori). Il tg più visto è il Tg1 delle 13:30 (3,07 milioni di ascolti), seguito dal Tg5 delle 13:00 (2,65 milioni) e dalle edizioni della TgR delle 14:00 (anch'esse trasmesse su Rai 3), che raggiunge 2,09 milioni di ascolti. I telegiornali della Rai perdono complessivamente 200mila spettatori (da 7,56 a 7,36 milioni, -2,7%) mentre quelli del gruppo Mediaset mostrano una riduzione del 4,9% (da 4,24 a 4,03 milioni circa). Nei primi nove mesi del 2024, l’andamento degli spettatori medi giornalieri dei due principali telegiornali, il Tg1 delle 13:30 e il Tg5 delle 13:00, evidenzia per entrambi ascolti in flessione rispetto all’analogo periodo del 2023: quelli del Tg1 diminuiscono del 5,1% (da 3,23 milioni a 3,07 milioni), mentre quelli del Tg5 flettono del 6,9%, (da 2,84 a 2,65 milioni di spettatori giornalieri). Gli ascolti del tg La7 delle 13:30 passano da 490 a 600mila circa (+21,9%).