PATENTE & RICETTA

Positivi al test per un raffreddore.

Quei testacoda del Codice Salvini

Oltre alla tolleranza zero sugli alcolici, le nuove norme magnificate dal ministro presentano possibili falle sui farmaci. Un antidolorifico come un antitosse possono far emergere un falso positivo agli stupefacenti. Il medico legale Testi: "Norma da affinare"

Rischiare se non la patente, almeno di dover rinunciare a guidare per un po’ di tempo, a causa di un banale raffreddore. Improbabile, ma non impossibile. Le restrizioni e i controlli per chi guida, imposti dal nuovo Codice della strada voluto e magnificato da Matteo Salvini nelle rinnovate vesti di un Rudolph Giuliani con la declinazione della tolleranza zero sul Barbera e non solo, finiscono in una zona grigia che può diventare nera per chi si nebulizza le narici tappate e si trova a dover spiegare che non si è fatto una canna o, peggio, ha assunto stupefacenti ancor più pesanti. Magari si risolverà tutto nel giro di un po’ di ore, con ulteriori esami, ma intanto la macchina sta lì, tu devi chiamare un taxi e aspettare. E questo nonostante nulla lasci supporre che chi viene fermato e sottoposto al test non sia nelle condizioni di guidare senza far danni, perché una delle differenze cruciali tra la vecchia e la nuova norma sta proprio nel fatto che per essere sanzionato l’automobilista non è più necessario sia, come prevedeva la versione precedente del codice, “in stato di alterazione psicofisica”.

Un aspetto della riforma, voluta dal ministro delle Infrastrutture, che potenzialmente potrebbe produrre effetti distorsivi proprio per chi si mette al volante senza aver bevuto neppure un goccio di alcol, mai fumato neppure una sigaretta, ma magari assume farmaci per contrastare anche solo un’ansia lieve, un mal di schiena arrivato all’improvviso o, appunto, un banale raffreddore. Tutto sta nei falsi positivi che i test fatti dalle forze dell’ordine possono fornire, attribuendo al malcapitato l’uso di sostanze stupefacenti. Per fare un esempio, l’ibuprofene uno degli antidolorifici più usati e spesso acquistato anche senza ricetta può dare un falso positivo alla cannabis, così come altri medicinali contro il dolore possono trarre in inganno l’apparecchio in dotazione a chi fa i controlli e indicare altre sostanze vietate. Tracce di oppiacei naturalmente emergerebbero in alcuni psicofarmaci il cui utilizzo raccomanda attenzione, ma non inibisce alla guida.

Questione complessa e non poco ingarbugliata che, si spera, potrà esserlo un po’ meno quando saranno pubblicati i decreti attuativi con i quali ci si attende anche un elenco di farmaci a rischio e le procedure per evitare guai, fosse anche solo una perdita di tempo nell’attesa che esami più approfonditi smentiscano o confermino quel che è emerso dal test fatto sulla strada.

A questo proposito a chiarire non poco la differenza tra gli uni e gli altri è un’autorità in materia come Roberto Testi, docente di medicina legale e criminalistica all’Università di Torino e consulente per i delitti più eclatanti del Paese negli ultimi decenni, ma anche a lungo responsabile sul territorio dei servizi per le tossicodipendenze. “Se parliamo dei test che si fanno sulla strada, la sensibilità è elevata, ma la specificità non è assoluta. Quindi, possono esserci dei falsi positivi”, conferma Testi. Da qui la controprova: “Con un ulteriore prelievo di sangue e urine inviato in un laboratorio accreditato, nel caso di Torino l’antidoping di Orbassano, dove viene fugato ogni dubbio. Si tratta di esami che hanno valenza medico legale, al contrario di quelli effettuati dalle forze dell’ordine”.

Per Testi, “il punto, del nuovo codice, su cui bisognerebbe aprire una discussione tecnica riguarda proprio la tipologia di test da utilizzare sulle strade. Tra le sostanze che vengono testate ci sono quelle che hanno un’azione psicotropa, come le benzodiazepine, quindi pensare che una persona che assume un Tavor al giorno non possa guidare, appare a dir poco una forzatura. Lo stesso Tachidol fornisce una positività agli oppiacei, banalmente perché è un oppiaceo. Ma questo anche se si prende un farmaco per fronteggiare una tosse terribile. Poi, certamente, un esame approfondito successivo, che va ricordato è a garanzia dell’automobilista, dirà che c’è codeina e non l’eroina”. Nel frattempo non resta che il taxi.