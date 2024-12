Aeroporti: in tilt i siti web Milano-Linate e Malpensa per attacco hacker

I siti web degli aeroporti di Milano-Linate e di Malpensa sono stati colpiti da quello che, in base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe un attacco informatico. Al momento le pagine internet di entrambi gli scali sono non funzionanti o addirittura irraggiungibili. A causare il guasto informatico sarebbero stati gli hacker del gruppo filo russo NoName. Al momento però non ci sono conseguenze sull'operatività dei voli, visto che il sistema che regola gli scali è diverso e separato. I disagi riguardano unicamente gli utenti del sito internet che desiderano controllare i voli in arrivo e in partenza. Questo, se confermato, non sarebbe l'unico degli hacker russi in Italia. Sono stati colpiti anche i siti di Siena Mobilità, Gtt Gruppo Trasporti Torino, Ministero degli affari esteri e Federtrasporto. Alcuni di questi sono già tornati in funzione.