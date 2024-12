Controlli al circolo Asso di Bastoni di Torino, tutto in regola

Controlli la scorsa sera al circolo Asso di Bastoni, locale vicino a CasaPound Torino in via Cellini. A quanto si è appreso, non sono state rilevate irregolarità particolari da parte dell'Asl, dei vigili del fuoco e della Digos della questura del capoluogo piemontese, e i clienti presenti all'interno del locale erano effettivamente soci del circolo. L'Asso di Bastoni, che si trova nel quartiere San Salvario, era finito al centro della polemica dopo che un giornalista venne aggredito da alcuni simpatizzanti di estrema destra, la notte del 20 luglio scorso. Il 23 luglio il circolo venne perquisito dalla Digos, ma anche in quell'occasione non vennero rilevate irregolarità.