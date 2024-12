Coldiretti chiede misure per sostenere la viticoltura alpina

Pieno apprezzamento da parte di Coldiretti Torino per l'iscrizione dei vigneti eroici della Dora Baltea Canavesana nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico. "Il Ministero dell'agricoltura ha così riconosciuto l'importanza delle vigne coltivate sui terrazzi all'imbocco della Valle d'Aosta - dice il presidente Bruno Mecca Cici - questo successo dice che dobbiamo investire nella viticoltura eroica di montagna per frenarne l'abbandono". Coldiretti Torino è pronta ad aprire un tavolo con la Regione insieme ai Consorzi e all'Unione montana del Mombarone per fare in modo che "questo riconoscimento non rimanga un atto sulla carta fine a se stesso". Il dossier di candidatura dei vigneti era stato presentato dall'Unione montana del Mombarone e dal Comune di Borgofranco d'Ivrea. "Pensiamo che sia venuto il momento di promuovere le vigne dal punto di vista turistico - aggiunge Mecca Cici - dobbiamo aiutare i viticoltori perché i nostri vini hanno la possibilità di andare incontro a una stagione di grande rilancio".