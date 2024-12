SACRO & PROFANO

La Chiesa come poste e banche. Messe? Sportelli da "tagliare"

Ha suscitato parecchia perplessità l'infelice paragone usato dal card. Repole per giustificare la cancellazione delle celebrazioni di mezzanotte in alcuni paesi del Canavese. La "condanna" all'ecumenismo dei vescovi di Pinerolo

L’arcivescovo di Torino Roberto Repole, nel tradizionale incontro con i giornalisti, oltre alla meditazione natalizia con l'invito a «cercare il silenzio per riuscire ad ascoltare» e i consueti temi di Stellantis e della coesione sociale, ha fatto un passaggio, non privo di interesse, sulle conseguenze che il «ripensamento» della presenza ecclesiale sta producendo sul territorio con le polemiche (e le proteste dei sindaci) che in Canavese hanno provocato la cancellazione della Messe di mezzanotte nelle parrocchie di Rocca, Barbania e Levone. Il cardinale ha affermato che non si stanno dismettendo le comunità cristiane, ma operando delle semplici «ristrutturazioni» interne. Così che come chiudono, senza troppo clamore, gli uffici postali o gli sportelli bancari, non si comprende perché ci si sorprenda tanto se spariscono anche le Messe. Considerata la finezza argomentativa del prelato, paragonare i servizi di un ufficio pubblico alla Messa, appare effettivamente un po’ fuori luogo, così come il riferimento al cavouriano “libera Chiesa in libero Stato”, al quale i predecessori alla cattedra di San Massimo replicavano che tale slogan era tutto meno che liberale, in quanto prevedeva la realtà della Chiesa inserita all’interno dello stato. Se mai invece, essi dicevano, “libera Chiesa e libero Stato”.

Non inappropriata è invece la seconda parte dell’intervento del cardinale per cui oggi «viviamo in una società che, e in questo spesso la politica è coinvolta, fa sovente di tutto per destrutturare ciò che ha a che fare con il Vangelo e con una vita evangelica, salvo poi pretendere che esistano delle persone che gratuitamente vivano nel Vangelo». Il punto è che nella «destrutturazione» di quello che rimane della società cristiana (e che il cardinale intende come «ciò che ha a che fare con il Vangelo») non è coinvolta solo la politica che risponde – qualunque essa sia – alla volontà degli elettori e allo spirito dei tempi ma anche, e da tempo, quella Chiesa di cui Sua Eminenza è uno degli esponenti più in vista.

Diceva un vecchio prete torinese che dopo il Concilio i vescovi di Pinerolo sono condannati all’ecumenismo. In questi giorni, il vescovo Derio Olivero ha diffuso un video dove, bandana in capo e zaino in spalla, arranca in montagna e nel mentre ammannisce un bel sermone (o pippone...) sul significato dell’anno giubilare, appena aperto a Roma, e che anch’egli provvederà ad aprire in cattedrale. L’Anno Santo è per lui un «evento storico» che ha l’intento di «farci sognare» e spingerci a cambiare il mondo per entrare nel grande «flusso della storia» e via secolarizzando con la fiera dei buoni sentimenti. Nessun cenno alla Grazia e men che meno, ça va sans dire, all’indulgenza giubilare.

Dopo il clamore suscitato dallo scandalo dell’artista ex gesuita, ma ancora prete, Marko Ivan Rupnik, al quale il papa stesso tolse la scomunica, le sue opere, diffuse in chiese e santuari, hanno cominciato a suscitare problemi e imbarazzi e qualcuno ha persino proposto che vengano rimosse. Non così Bergoglio che nel suo discorso alla Curia romana per gli auguri natalizi ha fatto un riferimento esplicito, così come aveva già fatto in altre occasioni, a un quadro del pittore sloveno che campeggia nel suo studio ritraente la Vergine e che gli è di ispirazione.