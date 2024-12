Nel 2025 sale spesa Regioni per personale e taglio liste attesa

Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano potranno incrementare nel 2025 la spesa per prestazioni aggiuntive di dirigenti medici e personale sanitario. Lo prevede il decreto legge Milleproroghe pubblicato in Gazzetta. La misura ha l'obiettivo di "far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e aziende del Ssn nonché di ridurre le liste d'attesa". Le Regioni e province autonome potranno, in aggiunta all'autorizzazione già prevista (per il 2025 e 2026 una spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e 80 milioni per il personale sanitario del comparto sanità), incrementare la spesa nel limite complessivo di 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. "I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%". La copertura, valutata in 31.400.000 euro per il 2025 e 3.000.000 di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Mef nel fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.