Aggredita dall'ex con l'acido, salvata dai clienti di un bar

E' di una decina di giorni la prognosi della donna aggredita ieri dall'ex compagno nel salone di acconciatura di Verbania dove lavora. L'uomo, un sessantenne non residente in zona, è entrato nel negozio con in mano alcune, probabilmente due, boccette di acido, ma non è riuscito a rovesciarle addosso alla vittima che, urlando, ha fatto sì che alcuni clienti di un bar vicino accorressero immediatamente in suo soccorso. La donna e alcuni testimoni sono stati ascoltati fino a tarda sera. Dai primi riscontri non sono emersi episodi precedenti di violenza: l'uomo e la donna, entrambi di circa sessant'anni, hanno avuto una relazione terminata alcune settimane fa. L'aggressore non avrebbe precedenti di polizia.