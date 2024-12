Alessandria, cassonetti dei rifiuti distrutti dalle fiamme

Dopo gli episodi tra novembre e metà dicembre, di nuovo cassonetti in fiamme ad Alessandria. Questa notte, in un'isola ecologica in via Bonardi al quartiere Cristo - come fatto sapere dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco - un rogo ha completamente sciolto 4 contenitori e danneggiato seriamente altri 2. A dare l'allarme residenti e passanti. Nella tarda serata di sabato 28 dicembre, invece, è andato distrutto un cassonetto per la plastica al rione Europista, poco distante dalla caserma dei pompieri. Secondo i Vigili del fuoco è moto probabile il dolo, questa mattina è stata avvisata la polizia locale.