Chiorino (FdI), estensione "Gol" è scelta strategica

"Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio dei Ministri di ampliare la platea dei fruitori del programma europeo 'Garanzia di occupabilità dei lavoratori' (gol) anche ai lavoratori in contratto di solidarietà. È una scelta utile e strategica soprattutto per le esigenze dei settori automotive e del tessile, cruciali per la nostra Nazione, che stanno affrontando profonde trasformazioni". Lo dichiara Elena Chiorino (FdI), vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte. "Si tratta - prosegue - di un intervento essenziale per salvaguardare i livelli occupazionali, fornendo al territorio strumenti per affrontare le sfide della transizione industriale. Come Regione Piemonte, continueremo a lavorare con determinazione per mettere in campo politiche attive del lavoro efficaci e strumenti innovativi, puntando sulla sinergia tra istituzioni, imprese e lavoratori" L'assessore Chiorino ricorda l'approvazione della direttiva 'Formazione per il lavoro' 2025, "delibera, adottata nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 e del Pnrr", che "destina un totale di 61,84 milioni di euro a iniziative volte a migliorare l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale sul territorio".