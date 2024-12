Orta commissariata dopo dimissioni in massa, ex sindaca accusa

Dopo la caduta della giunta comunale in seguito alle dimissioni di 8 consiglieri su 10, l'ex sindaca di Orta San Giulio (Novara), Elisabetta Tromellini, ha scritto una lettera aperta ai suoi concittadini. "A causa di un atto scellerato e devastante per la nostra comunità, il Comune è stato commissariato, e lo sarà per parecchi mesi. Ciò vuol dire - si legge nel documento - che tutto rimarrà 'congelato' con danni economici e sociali impattanti. In un sol colpo, con una congiura di palazzo degna del peggio, si è deciso di far pagare a Orta le proprie futili ambizioni personali, le rancorose sconfitte degli ultimi vent'anni. Nessuna ragione sostanziale, ancora oggi, è stata fornita ai cittadini di Orta per un tale comportamento. La realtà è che il signor Morea (vicesindaco, ndr), fin da subito, pensava che la sottoscritta sarebbe stata una Sindaca di immagine, un burattino che lui e qualche suo compagno avrebbe potuto manovrare a proprio piacimento. Nell'impossibilità di 'comandare per procura', - scrive l'ex sindaca di Orta - ha iniziato l'opera di distruzione. (...). In ultimo, a tramare nell'ombra, come nelle migliori congiure, un accordo con la minoranza (fino a poche settimane fa considerata 'il diavolo in terra') per far cadere Sindaca, Giunta e Consiglio comunale. In questa occasione - conclude Elisabetta Tromellini - la minoranza non ha esitato ad approfittare della situazione senza preoccuparsi minimamente dei danni derivanti ai cittadini e dalla scellerata condotta dei traditori".