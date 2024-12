Marcia della pace a Torino, centinaia di giovani in centro città

Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno partecipato nel primo pomeriggio a Torino alla "Marcia della pace" promossa dal Sermig (Servizio missionario giovanile) in vista del nuovo anno. Il corteo '2025 Passi di Pace" è partito dalla parrocchia Maria Regina della Pace, in corso Palermo, per raggiungere il centro della città, in piazza Castello. Nel corso della manifestazione, nella quale sono stati esposti solo simboli di pace, sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione destinati alle missioni umanitarie promosse dall'Arsenale della Pace di Torino. Le altre tradizionali iniziative del Sermig per Capodanno si terranno il 31 dicembre: il Cenone del Digiuno, all'Arsenale della Pace, e un'altra Marcia della Pace. Nell'ex fabbrica di armi di Borgo Dora sono attesi tra gli ospiti, Laura e Amerigo Basso, genitori di Sammy, il giovane biologo malato di progeria morto a ottobre. I partecipanti saranno invitati a devolvere l'equivalente che avrebbero speso per il cenone di Capodanno ai progetti di solidarietà del Sermig in Italia e nel resto del mondo. La serata si concluderà con la partecipazione alla Messa celebrata dall'arcivescovo, cardinale Roberto Repole, nel Duomo di Torino a partire dalle 23,30. "In un mondo che fa fatica a sperare - spiegano Ernesto Olivero e Rosanna Tabasso del Sermig - vogliamo ricordare che la pace inizia dalle vite di ognuno. È la luce che annulla il buio. Ognuno di noi può fare la propria parte".