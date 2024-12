S. SILVESTRO ORA PRO NOBIS

Zone rosse (e gialle) e numero chiuso. Inizio d'anno tra regole e botti vietati

Città che vai Capodanno che trovi. A Milano debutta il "daspo" per chi ha precedenti di sicurezza pubblica, Torino chiede una cauzione agli spettatori che intendono partecipare ai concerti. Divieti di sosta e stop quasi ovunque a fuochi e mortaretti. Non a Napoli

Non solo lo stop ai botti. Per questo Capodanno a Milano debuttano le zone rosse, aree controllate e off limits per pregiudicati e molesti, mentre Bologna sceglie ancora il numero chiuso in piazza. Regole per non far degenerare i festeggiamenti e non trasformare in interventi di ordine pubblico occasioni di svago anche a Torino: divieti di sosta e di transito dei veicoli, di vendita di bottiglie in vetro e lattine per gli spettacoli di fine e inizio anno nelle strade prossime a piazza Castello.

A partire dalle ore 21 di martedì 31 dicembre e fino all’una, si svolgerà nel capoluogo piemontese il concerto “Torino wasn't built in a day”. Mercoledì primo gennaio avrà luogo il concerto di musica classica “Torino in due atti”. Per assistere al concerto di fine anno – ricorda il Comune – occorre la prenotazione, da effettuare sul sito di VivaTicket, “dietro pagamento di una cauzione di 5 euro che sarà restituita entro 15 giorni dall’accesso alla piazza”. L’ingresso all’area per il concerto del primo gennaio sarà invece senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima prevista. In piazza Castello saranno 6 i varchi, aperti al pubblico alle ore 19 per lo spettacolo della notte di Capodanno, alle 14 nel pomeriggio del 1° gennaio. All’ingresso delle aree presidiate saranno predisposti controlli di sicurezza. Martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio saranno istituite due aree con restrizioni al traffico veicolare e pedonale e alla sosta: un’area rossa e un’area gialla.

A Milano il Comune ha rinnovato l’invito a non sparare fuochi d’artificio per non inquinare e anche sotto la Madunina arrivano le zone rosse: per tre mesi le aree più sensibili del capoluogo lombardo – da piazza Duomo (teatro nel 2021 di episodi di violenza) ai Navigli – saranno proibite per chi è molesto o ha precedenti per reati contro la sicurezza pubblica. Piazza Maggiore a numero chiuso a Bologna: non potranno esserci più di 9mila persone in contemporanea quando, come da tradizione, ci sarà il rogo del Vecchione e un dj set. A ogni persona che accede in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita. Anche qui vietati i petardi, vetro e lattine.

Da Aosta a Reggio Calabria, passando per Roma e Firenze, le città italiane, come accade da anni, mettono poi al bando i botti per la notte di San Silvestro. Con l’unica eccezione di Napoli dove i fuochi sono più che una tradizione: la notte di San Silvestro, però, non potranno essere vendute bibite da asporto in bottiglie di vetro o lattina, ma solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Stop ai fuochi d’artificio nella Capitale e multe fino a 500 euro per chi non rispetta l’ordinanza che scatterà martedì e sarà in vigore fino all’Epifania. Il Campidoglio ha anche lanciato una campagna pro-animali “in attesa che diventi strutturale e non più solo emergenziale il divieto di utilizzare botti rumorosi in città durante qualunque tipo di festeggiamento”, ha spiegato l’assessora Sabrina Alfonsi. Anche a Firenze botti vietati: per i trasgressori è prevista una sanzione fino a 500 euro più il sequestro del materiale. Inoltre, sarà proibita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Niente petardi e vetro nel centro storico di Genova dalla sera del 31 dicembre fino al mattino seguente. Sulla stessa scia Benevento mentre a Salerno le restrizioni riguarderanno tutto il periodo delle feste, fino all’indomani della Befana, e a Reggio Calabria fino all’8 gennaio. A Trieste sì ai tradizionali fuochi d’artificio ma niente petardi. A Bolzano, invece, non è stato necessario firmare un’ordinanza ad hoc perché il regolamento comunale di polizia urbana vieta tutto l’anno l’accensione o il lancio di razzi e fuochi di artificio e l’uso di petardi. Lo stop ai botti tutto l’anno è valido anche a Venezia in base al nuovo Regolamento di Polizia e sicurezza urbana: i vigili sono sensibilizzati particolarmente in queste giornate e le sanzioni vanno da 50 a 200 euro. Il divieto ovviamente non si applica ai fuochi autorizzati, come quelli del Comune a mezzanotte del 31 dicembre in Bacino di San Marco, che comunque si svolgerà in un’area circoscritta in ambito lagunare, lontano dalle abitazioni.

Botti sempre vietati anche a Torino e in quasi tutte le città del Piemonte tranne Verbania che ha fatto una deroga per San Silvestro. Nel caso del capoluogo piemontese non c’è stato bisogno di un’ordinanza specifica per Capodanno perché il regolamento di Polizia urbana stabilisce che “è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo: in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone”. Palazzo civico ha comunque ripetuto anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione. Anche a Vercelli e Alessandria il divieto è scritto nel regolamento di Polizia urbana, la Città di Alba ha invece emesso un’ordinanza specifica. A Verbania vige il divieto “di far esplodere articoli pirotecnici di qualsiasi genere” ma “in deroga è concesso l’utilizzo di articoli pirotecnici in occasione dei festeggiamenti della notte di Capodanno, purché l’accensione avvenga in luoghi isolati e con modalità tali da non recare pregiudizio, anche solo potenziale, ad alcuno”.

No alle bevande in vetro in strada anche a Trento mentre petardi e mortaretti sono invece consentiti solo in un’area dedicata, a sud-ovest di piazza Duomo, che sarà presidiata dai vigili del fuoco. Limitazioni pure nelle città molisane e nelle Marche. A Matera, invece, l’ordinanza anti-botti durerà fino al 20 gennaio. Divieti anche nelle città della Sardegna e a Palermo. Sono stati effettuati, inoltre, i primi sequestri di fuochi illegali e nei prossimi giorni continueranno i controlli di polizia e carabinieri.