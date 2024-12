Piemonte: 50mln di incentivi per sistema neve regionale

La Regione Piemonte ha previsto la pubblicazione a gennaio 2025 di un bando per la concessione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani. Potranno accedere ai contributi i Comuni e loro forme associative ammesse dal Tuel, formalmente costituite; le Unioni di Comuni; le forme associative fra gli enti di cui sopra, anche costituite specificamente per la partecipazione al bando. Gli enti locali richiedenti il contributo devono ricadere nelle province di Cuneo, Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria e la Città Metropolitana di Torino. La somma complessiva massima disponibile per l’assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto ammonta a euro 50.000.000, di cui: il 95% destinato agli investimenti per lo sci di discesa (euro 47.500.000) e il 5% destinato agli investimenti per lo sci di fondo (euro 2.500.000).