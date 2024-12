Rosa rosae

Dicono che... la riconferma di Giuseppe Guerra al vertice dell’Asl Cuneo1 non si ripeterà per i numeri due, ovvero per gli attuali direttori amministrativo e sanitario, rispettivamente Tiziana Rossini e Mirco Grillo i quali, dagli ambienti sanitari della Granda e non solo, vengono dati in partenza. Mentre per la direzione sanitaria ci sarebbe ancora un punto interrogativo sul nuovo titolare, per il posto ancora per pochi giorni occupato da Rossini si fa il nome dell’attuale direttore amministrativo del Mauriziano, Diego Poggio, nominato appena lo scorso giugno quando il suo predecessore Roberto D’Angelo aveva assunto l’incarico di commissario. Il trasloco da Torino a Cuneo di Poggio potrebbe essere messo in relazione all’arrivo quale direttore generale della struttura di Largo Turati di Franca Dall’Occo, manager di lungo corso e dal profilo amministrativo che nella sua attuale azienda, la Asl To3, aveva chiamato insieme al direttore sanitario Barbara Galla anche quello amministrativo nella persona di Ada Chiadò, formando l’unico terzetto tutto femminile al vertice di un’azienda sanitaria del Piemonte. Questa unicità di perpetuerà, sia pure traslocando al Mauriziano?