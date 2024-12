REAL ESTATE & POLITICA

Cirio pronto a comprare il Lingotto: società ad hoc per gestire le fiere

Gl Events vorrebbe 40 milioni, la Regione Piemonte però tratta sul prezzo. Dopo l'incontro della Vigilia con Lo Russo e Camera di commercio vertice decisivo a inizio anno. Lo studio affidato a Ernst & Young per definire il valore di quei 100mila metri quadrati

La prossima edizione del Salone del Libro potrebbe essere l’ultima per Gl Events, colosso francese che detiene e gestisce dal 2007 gli spazi del Lingotto Fiere di Torino. Un’area da 100mila metri quadrati nata sulle ceneri degli ex stabilimenti Fiat, di cui la società transalpina prova da anni di liberarsi, invocando l’intervento del sistema pubblico. E ora ci sarebbero finalmente i presupposti per chiudere l’operazione. Alla Vigilia di Natale il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina si sono incontrati per mettere a punto la strategia: secondo la Regione Piemonte i tempi sono ormai maturi per concludere il rapporto, mai realmente decollato, con i francesi. I soldi – è quel che ha spiegato il governatore durante il summit – sarebbero l’ultimo dei problemi. Cirio avrebbe la possibilità di attingere dai fondi europei per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) dove la Regione avrebbe scorte più che sufficienti per un’acquisizione a cui potrebbe prendere parte anche Cassa depositi e prestiti, che almeno informalmente avrebbe lasciato trasparire una disponibilità “a parlarne”.

A dimostrazione di quanto l’operazione sia in stato avanzato c’è uno studio affidato a EY (ex Ernst & Young). Al team di esperti capeggiato da Stefania Boschetti, incidentalmente figlia dell’ex ad di Iveco, il compito di certificare la natura quasi obbligata dell’investimento, accertata l’assenza di aree alternative idonee a realizzare un polo fieristico di quelle dimensioni (un modo anche per mettersi al riparo da eventuali rilievi della Corte dei conti). E sarà sempre EY a fornire una reale stima del valore dell’immobile. Cirio, infatti, non avrebbe nessuna intenzione di riconoscere a Gl Events i 40 milioni di euro che la società ha richiesto per cedere gli spazi. Anzi, la sua intenzione – comunicata a Lo Russo e Gallina – sarebbe di iniziare la trattativa partendo da 20 milioni, calcolando che il nuovo acquirente dovrà accollarsi i costi di ristrutturazione e di adeguamenti, interventi trascurati dall’attuale proprietà e diventati con il passare del tempo improcrastinabili. Nei primi giorni dell’anno i tre torneranno a incontrarsi per analizzare lo studio e trarne le conseguenze.

Gl Events ha sbandierato nei giorni scorsi numeri confortanti con un fatturato, nel 2024, che si attesterebbe attorno ai 14,5 milioni di euro, con un incremento del 20 per cento rispetto allo scorso anno. Inoltre, fa sapere, è cresciuto il numero di eventi, nove quelli nuovi rispetto al 2023. Insomma, un (molto parziale) rilancio dell’attività pare esserci stato, restano però le magagne di una struttura che da troppi anni attende investimenti e i mugugni nei confronti delle istituzioni che non avrebbero sorretto in questi anni la loro attività (tradotto, non hanno aperto il borsello a sufficienza). Da qui un divorzio che potrebbe essere consensuale, perché una cosa è certa: con l’ipotizzata vendita dell’immobile i francesi non resteranno come gestori.

Se l’acquisto dell’area sarebbe quasi interamente sulle spalle della Regione (ed eventualmente di Cdp), la gestione del polo fieristico dovrebbe essere affidata a un partner industriale privato da individuare sul mercato internazionale attraverso una gara. Così da costituire una società pubblico-privata sul modello di altre città quali Milano e Verona. Insomma, nessun rimpianto per Expo 2000, l’ente nato a inizio degli Anni Novanta per gestire il sistema fieristico che si è rivelata un’idrovora di denaro pubblico e liquidata dopo un ventennio di poco onorata carriera. Nel 1998 la Fiat vendette all’imprenditore bolognese Alfredo Cazzola, il patron del Motorshow, i padiglioni: anche con lui il rapporto fu a dir poco travagliato tanto da indurlo qualche anno dopo a cedere il tutto ai francesi. Ora sembra quasi un ritorno alla casella di partenza con il pubblico che rispunta. La consapevolezza è che non sono certo i muri a rilanciare un settore, quello fieristico ed espositivo, che oggi si misura sui mercati internazionali in cui operano player globali e professionalità di alto standing. La riproposizione di un carrozzone con la solita spartigaia politica potrebbe rivelarsi fatale, per Torino e il Piemonte.