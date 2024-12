Codice Strada: Associazione vittime, presto per cantare vittoria

"Bene la diminuzione degli incidenti soprattutto di quelli mortali ma è presto per cantare vittoria. L'introduzione di misure drastiche con il nuovo codice della strada, ha portato sicuramente a una diminuzione degli incidenti, soprattutto di quelli più gravi e di quelli mortali". E' quanto afferma l'avvocato Domenico Musicco, presidente della Associazione vittime della strada onlus commentando i dati diffusi ieri da Viminale e Mit secondo cui nelle prime due settimane di entrata in vigore del nuovo codice della strada, la Polstrada e l'Arma dei Carabinieri hanno rilevato un calo degli incidenti (-2,8%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa e una diminuzione degli incidenti mortali (-20,3%) e delle vittime (-25,4%). "Si tratta di misure draconiane che hanno spaventato l'automobilista italiano, abituato tradizionalmente al "liberi tutti - prosegue Musicco -. Tuttavia, questa forma di timore potrebbe svanire nel tempo come avvenuto per la riforma della patente a punti. C'è da dire che ci sono stati moltissimi controlli in più in queste due settimane a partire dall'introduzione nuovo codice con un aumento esponenziale delle contravvenzioni e sono salatissime e non sostenibili dalla media della popolazione". Per il presidente dell'Associazione "bisognerà vedere quanto durerà questo aumento dei controlli e se, invece, passata l'ondata del momento, si tornerà alla situazione di prima. Noi come Associazione avevamo proposto da sempre di intensificare i controlli già molto prima dell'introduzione nuovo codice e di introdurre l'ora obbligatoria di educazione stradale nelle scuole".