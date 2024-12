Canalis (Pd), giunta Cirio miope su carenza autisti in Piemonte

"Alle aziende pubbliche e private del Piemonte mancano centinaia di autisti ma la Giunta Cirio respinge la proposta di avviare un prestito d'onore per finanziare le patenti". Così Monica Canalis, consigliere regionale del Pd, commenta la bocciatura del suo emendamento alla variazione del bilancio 2024. "L'obiettivo - spiega - era intervenire nella ormai endemica carenza di queste figure professionali, che ha ricadute negative su tutta la filiera della logistica e dei trasporti. C'è una evidente difficoltà a garantire il ricambio generazionale, se il Ministero delle Infrastrutture stima che negli ultimi 10 anni l'offerta di autisti in Italia è diminuita di 180 mila unità e solo 25 mila delle 775 mila patenti Cqc sono intestate a giovani. Il 45,8% degli autisti, inoltre, ha più di 50 anni e solo il 18,1% ha meno di 40 anni. Oltre al disinteresse per la professione di autista, ritenuta troppo faticosa, incide anche la spesa economica per il conseguimento delle qualifiche, che si aggira intorno a 3.000/4.000 euro per le patenti base". "Presto - aggiunge Canalis - arriverà in Consiglio regionale il bilancio di previsione 2025 e capiremo se il respingimento della mia proposta è dovuto alle ormai evidenti difficoltà finanziarie della Regione, emerse plasticamente dopo la sentenza della Corte costituzionale del maggio scorso che ha imposto una impegnativa rimodulazione della restituzione dei fondi alla sanità, o alla miopia politica di una Giunta che non interviene correttamente sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro. I nuovi autisti troverebbero immediatamente lavoro: si faccia tutto il possibile per formarli".