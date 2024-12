Biella, Comune ricorda che i botti sono vietati tutto l'anno

Vietato esplodere botti e fuochi d'artificio a Capodanno a Biella. A ribadirlo è il Comune. "Ricordiamo che sul territorio comunale è in vigore il divieto di sparare botti e fuochi d'artificio. Il divieto peraltro è in vigore 365 giorni all'anno e non solo in occasione delle festività natalizie, il periodo più contrassegnato da questo genere di azioni". Il Comune ricorda anche le multe a carico dei trasgressori: "La violazione dell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro. Alla Polizia Municipale e agli agenti della forza pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza. L'intento del provvedimento è quello di evitare effetti negativi sul mondo animale, danni materiali al patrimonio pubblico e privato e danni fisici sia per chi maneggia gli strumenti pirotecnici sia per chi ne viene accidentalmente colpito".