Orta, ex sindaca ha incontrato il commissario prefettizio

Si è tenuto questa mattina, al Municipio di Orta S.Giulio l'incontro tra il commissario Diego Dalla Verde, nominato dal Prefetto di Novara dopo lo scioglimento del Consiglio comunale - causato dalle dimissioni di 8 consiglieri su 10 - e la ex sindaca Elisabetta Tromellini. "E' stata l'occasione - dichiara la ex sindaca - per augurare al dottor Dalla Verde buon lavoro per il bene di Orta. Abbiamo analizzato insieme le vicende più urgenti e delicate rimaste inevase. Nello stesso tempo ho manifestato al commissario tutta la mia piena disponibilità per collaborare e sostenere il lavoro che lo attende, sempre e solo in nome dell'interesse della nostra comunità ortese". Il commissario prefettizio "ha assicurato il suo impegno - aggiunge Elisabella Tromellini - affinché siano portati a termine i progetti e le deliberazioni assunte dalla mia amministrazione. E' evidente, come ho già più volte denunciato, che non potranno trovare invece avvio tutti i progetti e le attività previste nel bilancio 2025. Tutto cancellato, e sappiamo perfettamente a chi dire grazie per questo disastro che dovranno pagare i cittadini di Orta".