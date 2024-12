TRAVAGLI DEMOCRATICI

Dalla Dc alla Cd, reunion cattodem: "Vogliamo spazi, dentro o fuori al Pd"

Nasce Comunità democratica: a Milano il battesimo con Delrio e la presenza dei padri nobili Prodi e Castagnetti. Previsto l'intervento dell'ex mister Tasse Ruffini. "Non vogliamo spazi di potere ma dare un contributo di proposte e idee"

Dopo la ridda di voci su un nuovo progetto volto a riunire la galassia del cattolicesimo democratico apre il primo cantiere. Ad inaugurarlo è Graziano Delrio, promotore il prossimo 18 gennaio a Milano di un’iniziativa a cui prenderanno parte alcuni padri nobili del mondo ex Dc come Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti, esponenti d’area come Ernesto Maria Ruffini, per il quale sarà il debutto in politica dopo l’addio all’incarico di direttore dell’Agenzia delle Entrate, oltre ad amministratori locali, professori e membri delle diverse associazioni. “Comunità Democratica” – questo il nome del progetto – ha lo scopo, come spiega Delrio all’Ansa – di “far capire che la cultura politica dei cattolici democratici può dare molto al Paese, come in altri tornanti storici. Chiediamo una maggior accoglienza e spazio, nel Pd o anche fuori dal Pd”.

“La cultura cattolica democratica – afferma l’ex ministro – è una cultura politica laica, che ha gli strumenti in grado di fare proposte forti e creative per affrontare i problemi del Paese. A cominciare dalla crisi demografica che, se non viene affrontata subito metterà in crisi tutto il welfare, dalle pensioni alla sanità”. “Siamo ad un tornante storico sia per l’Italia che per l'Europa – osserva Delrio – e noi rilanciamo un ritorno allo spirito coraggioso degasperiamo sull’Europa, con una cessione di sovranità all’Europa; dall’altro lato intendiamo riproporre l’autonomismo di Sturzo, con un municipalismo spinto” alternativo al neo-centralismo delle regioni.

All’evento del 18 gennaio, che si svolgerà nel Palazzo della Regione, interverranno, in apertura Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia e consigliere regionale in Lombardia, poi l'ex consigliere regionale lombardo Fabio Pizzul, il torinese Stefano Lepri, già deputato e senatore, e altri amministratori come il vicepresidente del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia Francesco Russo che ha dato vita ad una rete di 400 amministratori locali. Non a caso l’intero pomeriggio sarà dedicato ai sindaci e agli amministratori locali.

Ma al di là degli interventi di Prodi (da remoto), Ruffini e Castagnetti, e di quelli “dal basso” dai territori, Comunità democratica sta creando una rete di studiosi e docenti che facciano da think tank per avanzare proposte concrete sui temi dell’agenda politica: di qui un panel con i professori Leonardo Becchetti, Elena Granata e Mauro Magatti. Previsto anche un panel con i rappresentanti delle diverse associazioni del laicato cattolico (Acli, Sant’Egidio, ecc.). “Non vogliamo spazi di potere – aggiunge Delrio – ma dare un contributo di proposte e idee sui grandi temi del nostro Paese. Dopo le elezioni europee non sono in vista altri appuntamenti elettorali nazionali; noi siamo intenzionati quindi a farci sentire su questi temi, ma anche su temi etici”.