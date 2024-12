RETROSCENA

Lo Russo è "partito" e progetta un'Alleanza per Torino 2.0

Il sindaco già pensa alle urne del 2027 e celebra il modello di una coalizione "capace di lavorare in squadra e andare oltre le differenze". Grandi manovre al centro, sul piano nazionale e a livello locale: "Serve un contenitore civico e riformista"

Sarà pure “troppo presto” per parlare di elezioni, come dice lui quando lo s’inizia a punzecchiare sull’argomento, ma intanto, sottotraccia, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha già iniziato a lavorare alla sua riconferma a Palazzo civico. Mancano due anni e mezzo alle urne – grazie al bonus di sei mesi ottenuto per il riallineamento delle elezioni dopo il ritardo imposto nel 2021 dal Covid – ma il primo cittadino ha già iniziato ad affiancare l’attività più squisitamente politica (finora un po’ trascurata) a quella amministrativa.

Basta leggere in filigrana le sue dichiarazioni, che solo recentemente hanno iniziato a spingersi oltre il perimetro dell’azione amministrativa, per abbracciare anche temi più squisitamente politici ai quali finora era stato sempre piuttosto refrattario. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, Lo Russo celebra il “modello Torino” di un “centrosinistra capace di lavorare in squadra e di andare oltre le differenze”. Un “modello virtuoso di centrosinistra di governo” che sa essere “attento alle dinamiche economiche e di sviluppo e contemporaneamente ai bisogni sociali delle persone in difficoltà. Senza negare i problemi ma senza farsene soffocare e non limitandosi a un lagnoso cahier de doléances”. Appunti anche per Elly Schlein se Torino diventa esempio virtuoso da estendere a una prospettiva nazionale: “Oggi il Paese ha bisogno di un centrosinistra che faccia sintesi tra le diverse istanze e porti avanti le sue politiche in un’ottica positiva di sviluppo e protezione sociale” prosegue Lo Russo.

Approccio pragmatico e afflato riformista proprio mentre quell’area un po’ cattolica un po’ lib-dem, un tempo renziana del Pd, ora volge lo sguardo oltre i confini del partito verso fascinazioni che ancora faticano a trovare forma. È di queste ore la nascita di Comunità democratica, il nuovo rassemblement cattodem promosso da Graziano Delrio, battezzato da Romano Prodi, in attesa forse delle mosse di Ernesto Maria Ruffini, che ha appena lasciato la direzione dell’Agenzia delle entrate e ora c’è chi – pochi – lo evoca come federatore del centrosinistra. Una cosa è certa: “Serve un contenitore d’ispirazione civica e riformista per riunire un’area che oggi non si riconosce nel Pd ma allo stesso tempo non vuole consegnarsi a Giorgia Meloni”. Non un terzo polo, precisa ancora il primo cittadino torinese, perché il sistema “è bipolare e io ragiono entro i confini di un centrosinistra che deve saper essere allo stesso tempo ampio e coeso” per poter rappresentare una credibile alternativa all’attuale maggioranza di governo. E così sembra rievocare una Margherita 2.0 nella quale lui stesso militò quando era un giovane ambizioso amministratore sotto l'ala di Gianfranco Morgando.

Lo Russo parla di Torino ma guarda oltre la cinta daziaria. C’è un lavoro da fare in casa e un altro da accompagnare sul palcoscenico nazionale, che lui ora calca dopo la chiamata al Nazareno quale coordinatore dei sindaci del Pd, incarico affidatogli da Schlein a compensazione del passo di lato sull’Anci, a favore del collega di Napoli Gaetano Manfredi. Secondo Lo Russo serve un contenitore “laico e riformista” più che la “cosa bianca” evocata dalla componente cattolica e lancia nel ruolo di federatore il primo cittadino di Milano Beppe Sala, passato in breve tempo da nemico pubblico numero uno ad alleato prezioso.

A Torino, invece, la gestazione di un contenitore “civico e riformista” potrebbe essere già a buon punto. Un qualcosa di molto simile all’Alleanza per Torino promossa dall’allora candidato sindaco Valentino Castellani (e che confluì poi nella Margherita) o per rimanere ai giorni nostri alla lista che porta il nome del governatore Alberto Cirio. Persino alcuni interlocutori – come il leader dei Moderati Mimmo Portas – sono gli stessi. Un po' a destra in Regione, un po' a sinistra in Comune. Associazioni civiche e piccoli partiti dell’alveo riformista potrebbero convivere in un ampio (almeno nelle aspettative dei promotori) schieramento costruito nel nome di Lo Russo. I colloqui sono già ben avviati, ci sono i via libera di Carlo Calenda e Matteo Renzi, mentre a livello locale si è già messa in moto – tra gli altri – la giovane consigliera regionale Vittoria Nallo. Il cantiere è aperto. Questo, almeno, a differenza dei tanti che connotano la Torino lorussiana, non creerà disagi agli automobilisti.