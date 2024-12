GLORIE NOSTRANE

Sud chiama Nord e la Castelli: l'ex grillina trova un lavoro

Dopo i fasti da parlamentare e viceministra al Mef la collegnese diventa capo di gabinetto del sindaco di Messina, la protesi di Cateno De Luca. Ma siamo certi che anche in quella posizione riuscirà a dare il meglio di sé. Come in passato, quando...

Laura Castelli ha trovato un impiego. L’ex parlamentare del M5s ed ex viceministro al Mef è stata nominata stamattina capo di gabinetto della Città metropolitana di Messina. Castelli, presidente di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca, entrerà in carica dal primo gennaio 2025. L’annuncio è stato dato stamattina durante una conferenza stampa a Messina, con la partecipazione del sindaco della città Federico Basile, il leader di Sud chiama Nord De Luca e il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

Classe 1986 di Collegno, Castelli è stata deputata per due legislature ricoprendo la carica di viceministro dell’Economia – tra il 2018 e il 2023 – con entrambi i governi Conte e pure con l’esecutivo di Mario Draghi. Solido, almeno per un certo tempo, il rapporto con la sindaca di Torino di allora Chiara Appendino. Un diploma in ragioneria e una laurea triennale in Economia aziendale, Castelli ha iniziato la sua corvée politica come collaboratrice nel Consiglio regionale del Piemonte di un altro ex sindaco civico, Mariano Turigliatto, approdato a Palazzo Lascaris dopo aver guidato Grugliasco (nell’hinterland di Torino) sulla scia di Tangentopoli. Non venne rieletto e lei entrò a far parte dello staff del M5s da dove ha spiccato il volo direttamente verso Montecitorio, aggirando una regola che esisteva allora nel Movimento, secondo cui i collaboratori del gruppo non potevano presentarsi per incarichi elettivi. Per lei si fece un’eccezione. Chiusa l’avventura grillina e abbandonato al suo (dorato) destino Luigi Di Maio, che pure aveva seguito in “Impegno civico”, negli ultimi tempi si è legata al Masaniello dello Stretto, diventando presidente del suo movimento,

Celebri le sue gaffe in questi anni di ribalta. Dall’ormai arcinoto “questo lo dice lei” spiattellato in faccia all’allora titolare di via XX Settembre Pier Carlo Padoan secondo cui l’aumento dello spread avrebbe avuto delle “conseguenze sui depositi delle banche e sui finanziamenti a famiglie e imprese”. Già nel 2013 suscita imbarazzo il suo attacco ai dipendenti pubblici accusati di scioperare mentre “sono retribuiti”. In realtà i giorni di sciopero vengono decurtati dallo stipendio. Ma la ribalta nazionale arriva tra il 2017 e il 2018. Nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, la conduttrice le chiede cosa avrebbe votato a un referendum sull’uscita dall’euro. “Non si dice”, è la sua risposta che lascia attonita la conduttrice, ma che viene giustificata dalla futura viceministra con l’invocazione della “segretezza” del voto. Di lei il direttore del Giornale Alessandro Sallusti disse: “Ogni volta che parla un economista muore”. Nel 2021 il tribunale di Torino l’ha condannata per diffamazione aggravata per un post su Facebook del maggio 2016 nel quale criticava una candidata Pd alle elezioni amministrative, che posava in una foto con Piero Fassino.

“Non siamo nati per stare all’opposizione”, afferma perentorio Cateno De Luca facendo gongolare Castelli che già si vede nuovamente proiettata sulla ribalta nazionale. Al momento la roccaforte è in Sicilia “ma siamo definitivamente consolidati anche come forza politica nazionale e i sondaggi ci hanno dato riscontro” ha aggiunto De Luca durante la conferenza stampa citando i deputati Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto. “A livello nazionale, con Laura Castelli e Francesco Gallo, stiamo dialogando con altre forze politiche per fissare i paletti tematici delle prossime alleanze anche in vista delle regionali in Puglia e Campania. Il 2025 sarà un anno importante che ci vedrà come sempre protagonisti”.