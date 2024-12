SANITÀ & GIUSTIZIA

Tariffe sanità, duello Tar-Governo. Regioni nel caos, ricette bloccate

La sospensiva del decreto, su richiesta dei privati, provoca una serie di pesanti conseguenze per i pazienti. Complicato tornare al vecchio nomenclatore. Coinvolto anche il Mef oltre al ministero della Sanità. L'allarme dei medici di famiglia: impossibile fare prescrizioni

Anno nuovo tariffe nuove, anzi no vecchie perché lo ha deciso il Tar, ma il ministero non ci sta, le Regioni non sanno che pesci piagliare e dunque che si fa? Il pasticcio di fine anno della sanità è servito. Non manca il botto, quello che nessuno esclude possa fare il sistema informatico in cui finiscono tutte le prescrizioni, dalle visite specialistiche dagli accertamenti diagnostici, inserite nel nomenclatore tariffario in base al quale lo Stato attraverso le Regioni paga gli operatori della sanità privata.

Tutto succede nel penultimo giorno del 2024 che se per la sanità, tra liste d’attesa che restano lunghe e numeri di medici che s’accorciano, non è stato l’annus horribilis è solo perché peggio potrebbe essere il prossimo. Le avvisaglie non mancano. Certo non si sentiva la mancanza di questo inghippo giuridico-istituzionale, saltato fuori con la decisione del Tar del Lazio di accogliere la richiesta di un infinito elenco di laboratori e poliambulatori privati, sentenziando la sospensione del decreto con cui, lo scorso 26 novembre, il Governo aveva introdotto delle nuove tariffe e fissata la loro entrata in vigore ieri.

Alla base del ricorso dei privati ci sono quelle tariffe riviste, a loro dire, troppo al ribasso tanto da mettere seriamente in forse la sopravvivenza di moltissime strutture private medio-piccole situate soprattutto al Centro-Sud dove rispetto al Nord le economie di scala e, appunto, le dimensioni dei laboratori sono più a rischio di fronte alla revisione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza, introdotta dal Governo. Un aggiornamento prezzi, va ricordato, che arriva sì alla fine dell’anno, ma anche dopo nientemeno che 28 anni. Tant’è che i giudici amministrativi hanno avuto gioco facile, rischiando un involontario sarcasmo, nel ricordare scrivendo la motivazione della sospensiva che è palese “l’insussistenza dell’urgenza” del contestato decreto.

Urgenza, in realtà, c’è stata ed ha riguardato le Regioni costrette a un tour de force per aggiornare i loro sistemi alle disposizioni sancite appena un mese addietro e prepararsi al cambio di fine anno. Lo stesso per le strutture private anche se da quelle parti non si è atteso tempo per cercare di far valere le proprie ragioni dinanzi a quell’organo della giustizia amministrativa che, notoriamente, produce i suoi effetti su tutto il territorio nazionale.

E così dall’Alto Adige alla Calabria ieri è stato un susseguirsi di interrogativi su cosa fare, senza che arrivasse sera con una risposta chiara e definitiva. C’è una decisione del Tar che come tale va rispettata, si osservava negli uffici della sanità piemontese al grattacielo del Lingotto, ma c’è anche il ministero che pur senza fornire ancora indicazioni certe spiega che tornare indietro è complicato se non impossibile. Il decreto sospeso prevede che tutte le prestazioni prescritte fino al 29 dicembre vengano erogate anche più avanti, ma con le vecchie tariffe, mentre quelle a partire da ieri dovranno osservare i nuovi parametri di spesa. I sistemi informatici erano già stati addestrati a questo, ma la decisione dei giudici congela tutto o, almeno, così dovrebbe. Insieme alle nuove tariffe il Tar, sospendendo il decreto, ha rinviato pure l’entrata in vigore di una parte dei nuovi attesi ormai da sette anni.

Un bel guazzabuglio, non c’è che dire. E non sapevano che dire, ieri ma probabilmente l’incertezza perdurerà ancora, proprio le Regioni finite tra l’incudine e il martello. Mentre dal fronte dei privati, le varie sigle di rappresentanza "accolgono con grande soddisfazione e speranza la notizia della sospensione del nuovo nomenclatore il cui rinnovo previsto avrebbe causato gravi danni” e dalla maggioranza di governo il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia ammette che “La sospensione da parte del Tar del nuovo decreto tariffe non ci sorprende. La criticita' di questo nuovo nomenclatore ci e' stata segnalata da più parti, provvedervi dopo lunghi anni di incomprensibili attese non è stata cosa semplice", il caos si annuncia su più fronti.

I medici di famiglia ancora alle prese con intoppi nell’aggiornamento dei software con i nuovi codici dovranno tornare a usare quelli vecchi. Già, ma quando e come? Le Regioni, come confermano dal grattacielo, non possono assumere decisioni in autonomia, dovendo attendere disposizioni dal ministero. Ma la questione non è solo istituzionale. L’aspetto tecnologico è altrettanto pesante. Tornare a utilizzare il vecchio nomenclatore impone che tutti i fornitori di software dei medici di medicina generale ripristino i sistemi precedenti e per fare questo occorre il disco verde della Regione che a sua volta deve averlo dal ministero, ma di mezzo non c’è solo quello della Sanità. La gestione centralizzata dei dati è in capo al Sisac, branca di Sogei e quindi ministero dell’Economia, dal quale devono arrivare ulteriori disposizioni per cercare di evitare una paralisi delle prescrizioni che, tuttavia, resta lo scenario più probabile per i prossimi giorni. In serata le Regioni attendevano ancora lumi da Roma, dove pare affacciarsi l’ipotesi di chiedere al Tar di cancellare la sospensiva, rinviando tutto alla sentenza di merito. Una delle strade, per il Governo, potrebe essere quella del Consiglio di Stato, ma anche in questo caso serviranno giorni. I prossimi, per la sanità, saranno di grande confusione e per i pazienti si aggiungeranno altri ritardi.