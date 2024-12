FINANZA & POTERI

Intesa regina dell'Eurozona, ora la partita dei vertici

È la prima banca per capitalizzazione. Un buon viatico in vista del rinnovo nella prossima primavera. Conferme sicure per Messina e il presidente Gros-Pietro, ma questa volta le fondazioni rivendicano autonomia nella scelta dei consiglieri. Il patto e i tempi

Intesa Sanpaolo è la prima banca dell’Eurozona per capitalizzazione alla fine della seduta di ieri, 30 dicembre. Chiudendo a 3,863 euro per azione a Piazza Affari, l’istituto di credito ha raggiunto i 68,775 miliardi di euro di capitalizzazione, superando così la spagnola Santander (68,12 miliardi) e la francese Bnp Paribas(66,5 miliardi) ed evidenzia un parametro “valore di Borsa/patrimonio” superiore a quello di veri e propri colossi bancari europei come Hsbc e Ubs. La strategia del gruppo bancario guidato da Carlo Messina, si legge in una nota, “basata su una consolidata capacità di crescita interna, con un business model caratterizzato da una significativa componente di ricavi generata dal wealth management, una redditività elevata e sostenibile nel tempo, una solida patrimonializzazione e rilevanti investimenti destinati all’innovazione tecnologica e alla crescita delle persone del Gruppo, risulta fortemente apprezzata dagli investitori”.

Con questi risultati Intesa Sanpaolo affronta il 2025, un anno di particolare importanza che rappresenta per la banca la conclusione del piano d’impresa lanciato a febbraio 2022 con una previsione di utile netto superiore a 6,5 miliardi di euro e rivista al rialzo da ultimo a ottobre, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2024, con una previsione di utile netto 2025 a 9 miliardi di euro.

Numeri con cui la banca presieduta da Gian Maria Gros-Pietro e guidata da Carlo Messina andrà verso la prossima primavera, quando gli azionisti dovranno eleggere il nuovo Cda. “A partire dalle Fondazioni che – grazie ai dividendi ricevuti dalla banca – possono promuovere, nei rispettivi territori di appartenenza, i progetti destinati al sociale, alla ricerca, alla cultura. Il valore di chiusura di oggi conferma Intesa Sanpaolo come la prima banca dell’Eurozona per total shareholder return (crescita del valore del titolo azionario sommata alla distribuzione di dividendi) nel corso degli ultimi 10 anni con un + 213% e ha registrato una crescita in borsa del 115% con un aumento della capitalizzazione di 40 miliardi di euro da gennaio 2014. I dividendi distribuiti in 10 anni da Intesa Sanpaolo sono stati pari a 31 miliardi di euro con un Cash Dividend Yield cumulato pari al 98%”, si legge ancora.

Tutti i fari sono ora accesi sulle fondazioni, unite dal tradizionale patto. Ai cinque enti che nelle ultime tornate hanno stretto l’accordo, questa volta se ne aggiunge una sesta, alzando oltre il 15% la quota blindata. Secondo le norme più recenti, la Bce vuole essere informata dai soggetti che si candidano a entrare nella governance delle banche significant, cioè i grandi istituti per dimensioni, astenendosi dalle valutazioni di merito sui nomi: l’Authority si riserva solo di esaminare l’affidabilità degli investitori interessati alla formazione degli organi.

Alla fine dello scorso novembre si sono nuovamente riuniti a Torino, presso la sede della Compagnia Sanpaolo, primo azionista di Intesa con il 6,11%, i cinque presidenti: l’ospitante e neofita Marco Gilli, Giovanni Azzone di Cariplo (3,94%), Gilberto Muraro di Cariparo (Padova e Rovigo) che ha l’1,79%, Bernabò Boccadi Cr Firenze (1,68%), Patrizia Pasini di Carisbo (1,25%). Questi cinque enti rappresentano il 14,64% del capitale sociale. Nel corso della riunione i presidenti hanno definito altri dettagli dell’accordo di consultazione, convenendo sull’opportunità di coinvolgere la Fondazione Cassa di Cuneo (Crc) guidata da Mauro Gola che ha l’1,05%, entrata nel capitale di Intesa con l’acquisizione di Ubi Banca nel 2021. Con Crc, la lista rappresenterà il 15,69%.

La composizione della lista degli aspiranti consiglieri è oggetto di febbrili trattative, anche perché questa volta si rivendica una maggiore autonomia nella scelta, cercando di limitare l’ingerenza dei vertici della banca – anzitutto Messina – che nel recente passato hanno avuto più che una voce in capitolo. “Non ci presteremo certo a ratificare indicazioni esterne, men che meno da parte di chi è formalmente un controllato”, sussurra uno dei presidenti di fondazione. Chissà.

Il tempo però stringe, considerato che la volta scorsa, l’accordo venne siglato il 21 dicembre 2021 per il rinnovo dell’aprile 2022. Scontate le conferme del presidente Gian Maria Gros-Pietro, oramai “presidente a vita”, al timone del cda dall’aprile 2016, dopo essere stato presidente del consiglio di gestione dal maggio 2013 e di Messina, ceo dal 29 settembre 2013. L’unico obiettivo è di scegliere nomi di qualità considerando che in Intesa c’è un sistema monistico e Francoforte (e Bankitalia) vigila. Finora la lista delle fondazioni indica 14 nominativi su 19 comprendendo coloro che entrano nel Comitato di controllo e devono avere particolari requisiti e competenze. Si dovranno tutelare le quote di genere che oggi sono sette.