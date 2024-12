Madre e figlio fuggiti da comunità, scattano le ricerche

Sono scattate in tutto il nord-ovest le ricerche di una donna di origine gambiana, di 29 anni, e del figlio di 5 anni. Entrambi si trovavano in una comunità a Ovada. Il 21 dicembre sono usciti dalla struttura e sono scomparsi. A segnalare il fatto sono stati alcuni parenti che vivono in Valle d'Aosta. I responsabili della comunità hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Ovada. La donna ha carnagione scura, occhi e capelli scuri, indossava un cappotto scuro e il velo. Il bambino, invece, aveva una giacca blu. Erano già scomparsi nel giugno scorso: la madre aveva preso il figlio, che era stato affidato ai servizi sociali, al termine di un incontro autorizzato dal Tribunale. Erano poi stati ritrovati a Barge, in provincia di Cuneo.